Sotto i nostri piedi c’è un mondo che nessuno ha mai visto. La Valsesia vuole arrivarci

La collisione tra le placche che ha dato origine alle Alpi ha sollevato rocce nate in profondità fino a pochi chilometri dalla superficie. Nella zona Ivrea-Verbano il Moho è risalito, secondo le indagini geofisiche, a circa 2 chilometri. Per questo la comunità scientifica internazionale ha scelto di perforare proprio qui

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Abbiamo mandato sonde su Marte, fotografato Saturno e superato i confini del sistema solare. Eppure non siamo mai riusciti a vedere da vicino che cosa c’è a poche decine di chilometri sotto i nostri piedi. Il pozzo più profondo mai scavato, in Russia, si ferma a circa 12 chilometri, un nulla rispetto ai 6.371 che ci separano dal centro della Terra. Per capirlo, pensate a una mela. La crosta su cui viviamo, con montagne, mari e città, è sottile come la buccia. Sotto c’è il mantello, una massa di