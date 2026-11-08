L’era delle tempeste di calore: un fenomeno che sta già cambiando il pianeta

Negli anni Sessanta le tempeste duravano in media circa due mesi, e nei primi anni Duemila circa nove. Dal 6 luglio 2008 vi è una tempesta di calore che non si è più interrotta, o meglio, là dove ne terminava una ne nascevano altre: da oltre 18 anni almeno una tempesta di calore è attiva sul pianeta, spesso più di una e tra loro tutte collegate

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Ci avviamo verso l’inverno. In molti si sono ormai scordati le ondate di calore di questa estate. Eppure torneranno, eccome torneranno. E la certezza è tale che molti climatologi stanno coniando una nuova definizione per le ondate di calore prolungate: “tempeste di calore”. Ma subito va sottolineato che non è semplice definirla. La premessa infatti, è sorprendente: nessuno, fino a pochissimo tempo fa, aveva una definizione universale per la più semplice “ondata di calore”. Il servizio meteorolog