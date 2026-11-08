La settimana della scienza

L’era delle tempeste di calore: un fenomeno che sta già cambiando il pianeta

Luigi Bignamidivulgatore
08 novembre 2026 • 17:03
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Negli anni Sessanta le tempeste duravano in media circa due mesi, e nei primi anni Duemila circa nove. Dal 6 luglio 2008 vi è una tempesta di calore che non si è più interrotta, o meglio, là dove ne terminava una ne nascevano altre: da oltre 18 anni almeno una tempesta di calore è attiva sul pianeta, spesso più di una e tra loro tutte collegate

Ci avviamo verso l’inverno. In molti si sono ormai scordati le ondate di calore di questa estate. Eppure torneranno, eccome torneranno. E la certezza è tale che molti climatologi stanno coniando una nuova definizione per le ondate di calore prolungate: “tempeste di calore”. Ma subito va sottolineato che non è semplice definirla. La premessa infatti, è sorprendente: nessuno, fino a pochissimo tempo fa, aveva una definizione universale per la più semplice “ondata di calore”. Il servizio meteorolog

Luigi Bignami
Luigi Bignami
Luigi Bignamidivulgatore

Giornalista scientifico italiano, laureato in scienze della terra a Milano