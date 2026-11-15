Tre metri quadrati ogni secondo. L’Italia si sta coprendo di cemento

Negli ecosistemi urbani si sono persi 4.231 ettari di spazi verdi, il 61 per cento del consumo avvenuto in quei territori e 320 ettari di copertura arborea. Tra i grandi comuni, le maggiori perdite di verde urbano riguardano Roma (53 ettari), Bari (28), Venezia (27), Milano (26) e Cagliari (25)

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Ogni secondo, in Italia, più di tre metri quadrati di terreno smettono di essere suolo e diventano un cantiere, un piazzale, una strada. Nel 2025 il conto è di 102,4 chilometri quadrati di nuove superfici artificiali, oltre 280.000 metri quadrati al giorno, il 22,4 per cento in più rispetto al 2024. È il dato più pesante del Rapporto «Consumo di suolo, ecosistemi urbani e stato del territorio», che Ispra e Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) hanno recentemente presentato, cu