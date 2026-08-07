Mattia De Bernardis
Mattia De Bernardis

Mattia De Bernardis

Editor, direttore editoriale di UTET e già in Einaudi, è uno dei docenti del Master SEMA. 

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