L’atmosfera è quella dell’inizio di certi film di Woody Allen, il profumo è quello del caffè e a suonare è un pianoforte, come in un vecchio musical. Domani presenta “Coffee for two”, da un’idea di Giorgia Carofiglio, il primo podcast di Gianrico Carofiglio e sua figlia Giorgia. Un dialogo sui temi che più stanno a cuore a entrambi, mettendo da parte gli attriti fisiologici tra un padre e sua figlia. Come diceva qualcuno: «I figli ricordano senza problemi tutte le cose poco gentili che i genitori gli hanno fatto, e anche un paio che non gli hanno mai fatto». Un podcast di 10 puntate, una a settimana, ogni lunedì: per ascoltare tutte le puntate, man mano che verranno pubblicate, cliccate qui.

La quinta puntata di Coffee for two affronta un tema centrale per Giorgia e Gianrico Carofiglio, visto che è l’argomento che ha ispirato l’intero podcast: il cambiamento climatico. Un problema, questo, che spesso viene affrontato da ognuno di noi in maniera superficiale, perché lo consideriamo qualcosa di estremamente lontano da noi, che non influisce sulla nostra vita di tutti i giorni.

In questo dialogo, padre e figlia analizzano il ruolo della scienza, della politica, dell’economia e della letteratura nell’affrontare il cambiamento climatico. Con la certezza che si può e si deve fare di più. Anche perché, con la pandemia, abbiamo imparato una durissima lezione: l’uomo non è invulnerabile.

Montaggio e sonorizzazione: Stefano Tumiati

Voce sigla: Roberto Uggeri

Pianista per sigla: Pietro Ubaldi

