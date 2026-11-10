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Per la prima volta la Linke si scontra con la fattibilità delle sue promesse elettorali. La sinistra radicale ha vinto le elezioni promettendo un tetto agli affitti e un esproprio dei grandi gruppi immobiliari che porti all’abbassamento complessivo del costo della vita a Berlino. Ora, la segretaria Ines Schwerdtner ospite di una trasmissione televisiva ha spiegato che anche per gli appartamenti che saranno collettivizzati si prevede un aumento dell’affitto. I giornali di centro e di destra hanno subito puntato il dito contro il partito, percepito ancora come minaccia nei confronti della democrazia tanto che i cristianodemocratici la paragonano ad AfD.

La ragione dell’aumento degli affitti sarebbe legata alla manutenzione, che costa: e dunque, pazienza se la promessa era parecchio diversa. Da uno studio della fondazione Rosa Luxemburg, vicina alla Linke, si prevede che gli affitti di 200mila famiglie che attualmente pagano sei giganti del mattone calerebbero del 16 per cento se gli appartamenti fossero collettivizzati. La Linke contava anche sui dividendi che le aziende come Vonovia e Deutsches Wohnen, avversari supremi della Linke: soldi che si potevano impegnare per abbassare gli affitti o finanziare la manutenzione.

A differenza della Zeit, la Taz continua a sostenere la linea del partito: per il giornale di sinistra, anche se la prospettiva è lunghissima e la collettivizzazione porterà frutti economici solo tra decine di anni, considerato che prima va gestito il risarcimento ai due gruppi immobiliari. Ciononostante, scrive Jonas Wahmkow, vale comunque la pena cercare un’alternativa a Vonovia&co. E poi, il senso complessivo è quello di cambiare in maniera strutturale il disfunzionale mercato immobiliare della capitale, eliminando dall’equazione lo strapotere dei gruppi del mattone.

Nel frattempo, le trattative per la formazione di un governo a Berlino tra Spd, Verdi e Linke si stanno incastrando intorno alla presenza nel gruppo parlamentare regionale della deputata Vanessa Emde, nota per le sue posizioni che mettono in discussione l’esistenza dei due stati di Israele e Palestina. Il partito le ha chiesto di rinunciare al suo mandato, ma Emde ha rispedito la richiesta al mittente, spiegando che un mandato elettorale – diretto, per altro – non è materia di negoziato. I possibili partner di coalizione contano sul fatto che Emde faccia un passo indietro per togliere di mezzo in maniera definitiva le accuse di antisemitismo, che non riguardano il partito nella sua complessità ma alcuni esponenti. L’unica altra possibilità per il partito è l’espulsione, ma la Linke non è sicura di poter garantire l’alta maggioranza qualificata necessaria, oltre al fatto che percorrere una strada del genere a tanti membri sembra una misura eccessiva e anche un segnale sbagliato a un elettorato filopalestinese.

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