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Via libera dall’Unione europea, anzi, lodi sperticate. Per la commissaria europea alla Concorrenza Teresa Ribera, addirittura, le fusioni permettono alle banche di «lavorare in maniera più efficiente e resistere meglio agli shock economici»: il via libera dell’Ue per la scalata di Unicredit a Commerzbank era previsto, ma resta fondamentale per proseguire sulla strada dell’acquisizione. «L’Europa ha bisogno di banche più forti, che siano concorrenziali, crescono e possano sostenere le nostre imprese e famiglie» ha detto ancora Ribera, motivando la luce verde. «La nostra approvazione alla scalata mostra che è facile sostenere un rafforzamento del settore bancario europeo e allo stesso tempo assicurare competizione e selezione».

Dopo questo ennesimo via libera che si aggiunge a quello della Consob europea e dell’authority tedesca, mancano ormai pochi tasselli al completamento dell’operazione che va avanti ormai da due anni. Da quanto comunica Unicredit anche la Fed avrebbe ormai dato il benestare, manca solo un’approvazione dalla Polonia.

È da questa situazione che Andrea Orcel prende le mosse per mettere a terra il suo piano per la fusione, che prevede innanzitutto un cambio di governance, possibilmente entro il primo trimestre 2027. A seguire, il manager vuole applicare il suo piano di risparmio, riducendo la rete internazionale di Commerz e tagliando 7mila posti di lavoro della banca di Francoforte, praticamente una fusione con Hvb, già di proprietà dell’istituto di piazza Gae Aulenti.

Resta aperta la trattativa con il governo federale, che a sua volta ha dato il placet ma dall’alto del suo 13 per cento di presenza nell’azionariato vuole giocarsi le sue carte per tutelare i posti di lavoro, la centralità di Francoforte per l’istituto, che per Berlino deve restare quotato alla Borsa tedesca, come anche il suo focus sulla piccola e media imprenditoria tedesca come clientela principale. A Milano c’è ottimismo: «Credo che siamo d’accordo sulla maggioranza dei punti» ha detto il manager alla Dpa.

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