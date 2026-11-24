Insieme ad altri Paesi europei la Germania vuole esplorare la via degli hub per le persone migranti le cui richieste d’asilo sono state respinte. Una proposta sostenuta da Cdu/Csu e da AfD, mentre le opposizioni e la Spd (in maggioranza) protestano

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Appena presentato il progetto di realizzare centri per il rimpatrio in Ruanda insieme a Paesi Bassi, Austria, Danimarca e Grecia, in Germania si sono sollevate voci di dissenso da politica (anche dalla maggioranza) e società civile.

Il progetto prevede, sulla falsariga del progetto albanese del governo Meloni, di realizzare centri in Ruanda dove possano essere spostate le persone che sono state espulse dal paese ma non siano (ancora) state rimpatriate. Una condizione che riguarda circa 260mila persone, di cui però quasi l’80 per cento gode di una Duldung, una tolleranza che sospende l’esecuzione del rimpatrio, che sia per ragioni di mancata collaborazione dei paesi d’origine come nei casi di Pakistan o Iran oppure altri ostacoli, come l’indisponibilità dei piloti di linea di effettuare il rimpatrio. Per le circa 56mila persone migranti rimanenti, la prospettiva di uno spostamento in Ruanda dovrebbe valere – secondo il ministro dell’Interno Alexander Dobrindt, della Csu, grande promotore del progetto – come spauracchio. L’altro strumento che il governo tedesco sta implementando negli ultimi tempi sono gli incentivi economici a tornare nei paesi d’origine, ma si tratta di uno strumento di cui nei primi sei mesi del 2026 hanno fatto uso soltanto 9.000 persone. Di qui la volontà di intervenire anche con altri mezzi, anche se a sostenere i piani dei return hub, in realtà, sono soltanto Cdu/Csu e AfD.

Le critiche arrivano innanzitutto dalla Spd, che anche dal didentro della coalizione di governo segnala come nonostante lo sviluppo del Paese dai tempi del genocidio i diritti umani vengano continuamente erosi e il Ruanda, dove non c’è libertà di parola né quella di riunirsi, sia coinvolto in un conflitto con il Congo. La disponibilità sarebbe dovuta solo al desiderio del presidente Kagame di farsi adulare dai paesi occidentali. «Un gioco vergognoso» dice il responsabile diritti umani dei socialdemocratici Lars Castellucci.

Sulla stessa lunghezza d’onda la ministra dello Sviluppo Alabali Radovan, ma anche i Verdi all’opposizione. Anche l’alto commissario dell’Onu per i diritti umani si è detto preoccupato di questi piani, come pure le chiese e le Ong. «La dignità e i diritti di una persona non terminano quando la sua richiesta d’asilo viene respinta» ha detto il vescovo Christian Stäblein, responsabile migrazioni della chiesa protestante tedesca.

Attualmente a sedere al tavolo della trattativa è il governo nel quadro dell’accordo europeo per gli accordi on paesi terzi e il ministero dell’Interno ha previsto uno stanziamento di 20 milioni per il trasferimento delle prime cento persone con richiesta d’asilo respinta. Il tema del rispetto dei diritti umani, ma anche la prospettiva di portare persone in un Paese con cui non hanno nessun tipo di rapporto sono elementi che hanno fatto alzare la voce a politica e società civile. In più, c’è il rispetto della Carta europea dei diritti, ma c’è anche la possibilità che le persone migranti respinte muovano davanti a un tribunale contro la decisione. Ragion per cui sembra realistico che la decisione debba passare per l’approvazione del Bundestag, quantomeno nel caso in cui ci sia un accordo con valenza giuridica.

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