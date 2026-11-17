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Sullo sfondo del dibattito politico resta sempre presente la preoccupazione per la Sassonia-Anhalt. Il 15 dicembre si vota il nuovo governatore e non si vede all’orizzonte un modo per evitare l’elezione di Ulrich Siegmund di AfD. Lo scenario sembra inevitabile nonostante ci sia una candidata alternativa: Eva von Angern, la leader della Linke nel Land, è scesa nell’agone, ma servirebbero i voti di tutte le opposizioni per eleggere lei o qualcun altro al posto di Siegmund.

La candidatura è un gesto coraggioso ma, raccontano le cronache, deciso in solitaria dal gruppo della Linke, senza un coordinamento con Spd e Verdi, che hanno storto il naso visto che in genere c’è una buona collaborazione tra i tre partiti di centrosinistra, e difficile da digerire per la Cdu, che continua a considerare la sinistra radicale quasi alla pari di AfD. Anche BSW, che ha annunciato di non voler impedire, quando sarà, l’elezione (probabilmente alla terza chiama, quando basta una maggioranza semplice) di Siegmund, si è preso gioco delle ambizioni della Linke, che comunque alle elezioni ha preso meno del 10 per cento.

Nessuno, però, ha soluzioni alternative in tasca: la Cdu, che durante il voto del presidente del Parlamento si è resa protagonista di una collaborazione con gli estremisti favorita dal voto segreto. Ora, i cristianodemocratici promettono di restare fedeli alla democrazia e di non uscire dall’aula (l’assenza favorirebbe Siegmund), magari proponendo un candidato proprio.

La ricerca di un nome che unisca tutte le opposizioni appare difficilissima: a complicare le cose, un veto di BSW, i cui voti sarebbero necessari a sconfiggere AfD, ma che sarebbe disponibile a sostenere un nome civico soltanto se si tratterà di un governo variabile che possa accettare anche voti da AfD. Una condizione che le altre opposizioni non sono disposte a sostenere, il che le mantiene ancora alla ricerca di una figura che possa convincere almeno uno o, meglio ancora, diversi parlamentari BSW.

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