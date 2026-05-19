In un disperato tentativo di recuperare qualche tipo di simpatia presso gli elettori, la maggioranza ha proposto di rinunciare all’adeguamento della retribuzione dei parlamentari del Bundestag. Il consenso per questo governo continua a essere bassissimo, ma anche le opposizioni di Verdi e Linke convergono sull’idea che aumentarsi lo stipendio in questo contesto non sia il caso. L’adeguamento è previsto per luglio e la Linke ha proposto addirittura di eliminare del tutto il meccanismo che regola questo genere di aumenti. 

Europa

Gaffe, sondaggi impietosi e boom di AfD: il grigio Merz corre verso il baratro

Lisa Di Giuseppe

Il sondaggio

Secondo un sondaggio di YouGov, l’85 per cento dei cittadini è contrario all’idea di un aumento che porterebbe l’assegno mensile a 12.330 euro: per bloccarlo ci vuole una legge ad hoc, ma dovrebbe esserci il tempo necessario per approvarla prima della scadenza. Gli ultimi a convergere sulla rinuncia ai 500 euro mensili in più sono stati i parlamentari della Cdu/Csu, ma alla fine anche il capogruppo Jens Spahn ha detto di essere d’accordo con la proposta. 

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