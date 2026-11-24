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Come si vive per sedici anni al fianco della donna più potente d’Europa? Sicuramente, secondo Joachim Sauer, non nella sua ombra. L’autobiografia del marito di Angela Merkel ha attirato un certo interesse, ma dalle recensioni dei grandi giornali tedeschi sembra trasparire una certa delusione per il fatto che l’oggetto è, effettivamente, la vita del chimico. Uno scienziato che ha ricevuto premi rinomati e ha raggiunto un livello altissimo nella comunità scientifica internazionale, ma fuori dal suo mondo è diventato interessante in quanto first husband della Bundesrepublik. Un ruolo che non ha mai voluto diventasse tutta la sua vita: «La carriera è al primo posto – per entrambi» scrive nel libro, che si chiama Una vita giusta. Una risposta alla massima del filosofo Theodor Adorno che riteneva che «non si dà vita vera nella falsa». Dal punto di vista di Sauer anche nella Ddr, una vita “falsa”, un contesto “sbagliato” era possibile una vita “vera”: con amici e colleghi, carriera e famiglia, ma certo lontana dalla politica. Di qui, il racconto del tentativo della Stasi di arruolarlo come spia – gentilmente rifiutato, a quanto emerge senza conseguenze, da Sauer – la carriera in un settore scientifico aggravato dalla burocrazia della Ddr che «non premiava il merito», ma anche la rivendicazione di un certo orgoglio di chi è cresciuto all’est contrapposto all’accondiscendenza che gli orientali denunciano di subire dai “Wessis”.

Il figlio di un pasticcere ci tiene a descriversi come una persona autonoma da sua moglie e dalla sua carriera politica, segnala la sua maturità ottima e il successo negli studi e denuncia il comportamento invadente dei giornalisti e dei paparazzi. A partire dal giorno dell’insediamento di Merkel, quando la sua assenza fece scalpore. Secca la replica, citazione di un editoriale dell’epoca: «Dopo trent’anni di carriera – scrisse all’epoca il giornalista Peter Hahne – non mi ricordo nessuno che si sia portato il partner al primo giorno di lavoro». La Zeit gli riconosce un’ottima memoria e anche la Berliner Zeitung gli accredita di avere sempre a portata di mano un aneddoto quantomeno originale, se non spassoso per raccontare la sua vita. Resta il fatto, osserva la Süddeutsche, che nonostante la passione di Sauer per il cibo – le descrizioni dei piazzi consumati in giro per l’Europa e gustai a Ischia impegnano ampio spazio – e l’arte, dalla letteratura alla musica (Wagner, ovviamente, una passione condivisa con Merkel che li porta da anni al festival di Bayreuth) nelle sue memorie difficilmente traspaiono entusiasmo o passione.

Anche la sua vita emotiva compare solo marginalmente. Con l’eccezione del giorno della caduta del muro, che Sauer ha vissuto in trasferta a Karlsruhe e che definisce il più felice della sua vita: la prima moglie e le nascite dei suoi figli sono citati appena, e anche il racconto della storia d’amore con la futura cancelliera non occupa molto spazio. Dopo aver approfondito la conoscenza di quella collega – unica in un team di soli maschi, con la tendenza a fumare nelle pause delle conferenze scientifiche – i due sono finiti insieme, a restaurare la casa nell’Uckermark non lontano da Templin, paese d’origine di Merkel. «Non solo i contatti professionali con Angela sono diventati più frequenti, ma ci siamo iniziati a frequentare anche privatamente. E da un’amicizia nata tra colleghi sul luogo di lavoro è nato altro: siamo diventati una coppia e siamo andati a convivere». «Una delle love stories più brevi della storia della letteratura», punge la Süddeutsche, in generale pronta a segnalare le fragilità dell’opera di quello che «forse è un secchione, ma sicuramente è almeno un genio». E ancora: «Chi, se non questo uomo sobrissimo, molto discreto, controllato e allo stesso tempo particolarmente sicuro di sé sarebbe mai stato in grado di addomesticare e contenere il temperamento impetuoso, esuberante, incontenibile dell’eccentrica cancelliera Merkel? O forse è andata diversamente?»

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