Il passaggio generazionale delle Kneipen, le birrerie di quartiere berlinesi, sta contribuendo a difendere i quartieri dalla gentrificazione: la ricetta dei locali è la stessa, ma alle poche pretese tipiche di questi locali capita si aggiungano innovazioni di qualità, portate dai nuovi proprietari

false false

Passaggio di testimone: se siete appassionati delle Kneipen, i tipici localini/birreria tedeschi frequenti in tutto il paese ma vera istituzione di Berlino, la prossima volta che andate a farvi una birra provate a dare un’occhiata alla proprietà. Sono arrivati in maniera morbida, senza imporsi su una tradizione che ha contribuito a rendere la capitale il delirio senza pretese ma accogliente allo stesso tempo che è oggi. Lo Zeit Magazin pubblica un divertente reportage che documenta alcune di queste vecchie realtà finite in mani giovanissime. Che, in genere, fanno proprio un luogo del quartiere per mantenerlo per la cittadinanza di zona.

Il testo contiene anche una deliziosa definizione di Kneipe, abbreviazione di Kneipschenke, l’originale del XVIII secolo: un «piccolo, cattivo locale», ma anche un posto dove andare a sbevazzare in compagnia, soprattutto tra giovani. Il modello della Kneipe decolla con l’industrializzazione del paese e la diffusione della birra e delle birrerie: tra il 1870 e la fine del secolo i consumi si moltiplicano, al cambio di secolo i 108 birrifici di zona ne producono 500 milioni di litri. I locali a quell’epoca erano 9.341, in proporzione oggi a Berlino ce ne dovrebbero essere ben 24.000. La verità è che ne resistono appena 500: alcune, per l’appunto, salvate da Millennial e Gen Z. Investimenti circoscritti, una buona base da cui partire: tutte caratteristiche che rendono più accattivante l’acquisizione di una Kneipe che esiste già piuttosto che aprirne una da zero.

Il risultato è un mix di vecchio e nuovo: mobili classici, cucina raffinata, come al Tresen-Treff dove, scrive il settimanale, «si sente che lo chef viene dalla cucina stellata, ma si paga meno di 10 euro a pietanza». Una combinazione che ha attratto nuovi clienti ma non ha scacciato i vecchi. Perché la Kneipe è stata storicamente il posto dove dimenticare la settimana lavorativa e coltivare la socialità con persone dagli interessi affini. Un tratto quasi socialista, messo in pericolo con il miglioramento delle condizioni di vita negli anni Cinquanta, quando infatti è iniziata la moria dei locali.

Tra problemi generici della gastronomia, prezzi in crescita e gentrificazione, salvare una Kneipe non è un’impresa da niente, ma resta un prodotto con un pubblico poco pretenzioso e che vuole passare una serata senza impegno e a buon prezzo.

TUTTI GLI ARTICOLI DELLA DEUTSCHE VITA

© Riproduzione riservata