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Il Meclemburgo-Pomerania anteriore ha una nuova governatrice, che poi è la stessa di prima: Manuela Schwesig ha giurato come nuova capa di governo a Schwerin, alla guida di una coalizione con Verdi (per la prima volta) e Linke, che le hanno garantito tutte i 39 voti di cui dispongono nel Parlamento regionale. Unico partito d’opposizione nel nuovo consesso e prima forza alle elezioni, AfD.

Nel weekend i tre partiti avevano sottoscritto il contratto di coalizione. Oltre alla governatrice, la Spd ha strappato il capo della cancelleria e cinque ministeri, mentre quello dell’Economia è andato all’indipendente Wolfgang Blank, parte integrante dei governi di Schwesig dal 2024 (la socialdemocratica guida il Land dal 2017). La Linke ha presi due, i Verdi uno.

Con il giuramento Schwesig sembra un passo più lontana dalla gara per la guida della Spd, che impazza da quando, dopo le dimissioni della leader Bärbel Bas dalla segreteria del partito, l’ex collega Lars Klingbeil ha indetto un congresso per inizio gennaio. Quello della governatrice, già ex ministra e commissaria del partito, resta un nome valido da spendere per la guida del partito: di conseguenza le aspettative nei suoi confronti sono altissime. La speranza che rimetta in piedi un partito che da tempo si muove intorno ai minimi storici nei sondaggi (e che si sta di nuovo spaccando sull’opportunità di sostenere il progetto di un centro per i rimpatri in Ruanda che il governo sta esplorando con altri paesi europei) è altissima. Per il momento, però, Schwesig ha fatto sapere che il Meclemburgo per lei è «al primo posto nella lista delle priorità». Non sembra però detta l’ultima parola: «La Spd ha una roadmap chiara, che prevede che ci siano trattative fino al 16 dicembre. Servirà prendersi questo tempo per scegliere la squadra migliore».

Chi sostiene di essere da tempo in buon rapporti con il pezzo da novanta del partito Schwesig è Hubertus Heil, già due volte ministro del Lavoro e segretario generale, che si è già fatto avanti proponendo la propria candidatura alla segreteria. Il leader uscente Klingbeil, invece, sta cercando di capire se ha i numeri necessari per ricandidarsi.

Il suo lavoro, scrive la Zeit, ha ricevuto ampio riconoscimento al di là dei confini del proprio partito: il suo intervento ha limitato per esempio l’aumento della disoccupazione ai tempi del Covid. Nonostante la stima nei suoi confronti, l’ultima segreteria di partito non ha voluto trovare un posto di peso per lui: ora, la sua candidatura non arriva in maniera inaspettata e sarebbe il coronamento di un lungo cursus honorum nella Spd. Ha scritto un libro e sembra inserirsi bene nel mood più “di sinistra” che i socialdemocratici percepiscono nelle elezioni in tutto il mondo e vorrebbero cavalcare. Il suo problema è che in questa scelta non è credibile perché ha cambiato troppe volte versione: da segretario generale ha difeso l’Agenda 2010 ultraliberista di Gerhard Schröder, da ministro del Lavoro ha introdotto un reddito di base, da parlamentare quest’anno ha votato per la sua cancellazione. Insomma, la candidatura non è fortissima, sicuramente non quanto sarebbe quella di Schwesig o quella di Boris Pistorius, il ministro della Difesa che è il più popolare politico tedesco nei sondaggi, ma che finora ha escluso la propria candidatura.

In generale Heil viene messo nella stessa categoria di Klingbeil: tradotto, non è un simbolo d’innovazione. E, soprattutto, rischia di aprire un conflitto interno con il ministro delle Finanze, che potrà anche fare un passo indietro dalla leadership di partito ma difficilmente lascerà ministero e vicecancelleria. Con un capo di partito diverso, chi è stato piazzato da Klingbeil si troverebbe dilaniato tra i due leader.

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