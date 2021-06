Fratelli d'Italia vuole equiparare per legge i massacri del confine orientale con l'Olocausto. Con lo storico Carlo Greppi parliamo dell'ultimo battaglia che si consuma sulla nostra memoria storica e di cosa comporta.

DOMANI TALK: “E allora le foibe? Di nuovo”

Fratelli d’Italia vuole equiparare per legge le foibe all’Olocausto: è l’ultimo capitolo di una battaglia culturale sulla nostra memoria storica che dura almeno da due decenni. Ma quanto c’è di vero nella versione di quella storia raccontata non solo dalla destra radicale, ma ormai divenuta in gran parte memoria nazionale? E a forza di scontrarci su questo particolare episodio, quanti altri, altrettanto e spesso più luttuosi, stiamo dimenticando? Ne parliamo con lo storico Carlo Greppi.

