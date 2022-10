Nonostante i timori per l’imminente recessione che aleggia in Europa, alla riunione del consiglio fissata per oggi alle 14.45 è attesa la più grande stretta monetaria degli ultimi dieci anni. Obiettivo: combattere l’inflazione

La Bce annuncerà oggi un nuovo rialzo dei tassi di interesse e una stretta agli aiuti alle banche sotto forma di prestito Tltro. Si tratta di una mossa controversa, fatta per combattere l’inflazione ma che arriva in un periodo in cui diversi paesi europei sono a rischio o si trovano già in recessione, una situazione che sarà probabilmente aggravata dalla decisione della Bce.

Il consiglio della Bce si riunirà alle 14.45 e successivamente la presidente Christine Lagarde annuncerà le decisioni prese. Il tasso di interesse chiave dovrebbe essere aumentato di 75 punti base, che si tradurrà in aumento complessivo di 2 punti percentuali nel giro di tre incontri del consiglio. Si tratta del più rapido e significativo aumento del tasso di interesse chiave negli ultimi dieci anni.

Più controversa sarà la decisione di ridurre l’esposizione della Bce tagliando parte dei 2.100 miliardi di euro di sussidi al settore bancario sotto forma di prestiti Tltro, concessi alle banche a tasso zero o addirittura a tasso di interesse negativo. Il consiglio deciderà oggi quali strumenti utilizzare per iniziare a rientrare di questi crediti senza danneggiare troppo i bilanci delle banche.

