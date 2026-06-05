false false

La holding agroindustriale quotata in borsa più importante d’Italia, B.F Spa, nata nel 2014 con l’acquisizione di Bonifiche Ferraresi, ha approvato il bilancio 2025, con la riunione dell’assemblea degli azionisti, presieduta da Federico Vecchione, il vertice del gruppo. Numeri in aumento per la società con sede a Jolanda di Savoia: il valore di produzione è aumentato del 14,9 per cento, mentre il margine operativo lordo del 29. Novità anche nel board esecutivo e nel collegio sindacale.

Crescita e aumento di capitale da oltre 800mila euro

L’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 chiude un’annata al rialzo. Il dato aggregato sulla produzione economica ha raggiunto quota 1.730 milioni di euro con all’attivo 225 milioni in più rispetto all’anno precedente. Buone notizie anche per il margine operativo lordo, con 129 milioni aggiuntivi dal 2024 e una cifra complessiva di 129 milioni di euro. Inoltre, il vertice allo studio notarile Marchetti di Milano ha approvato una distribuzione del dividendo pari a 0,076 euro per azioni e, soprattutto, ha dato il via a un aumento di capitale sociale distribuito in cinque anni, per una cifra massima di 818.625 euro.

Le nomine

Luce verde anche per i nuovi nomi del collegio sindacale: Roberto Capone, capolista della lista dell’azionista Inalca, è il nuovo presidente. Si registra anche un nuovo ingresso nel board dell’esecutivo, con Alessandra Bonetti che ricoprirà almeno fino al 2027 il ruolo di amministratrice. L’approvazione del bilancio e il risiko di nomine arrivano a un mese dall’acquisizione del ramo di Syngenta, leader mondiale in innovazione agricola, per conto dell’azienda controllata Società italiana sementi.

© Riproduzione riservata