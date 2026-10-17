I binari paralleli di Francia e Italia, senza crescita non c’è via d’uscita

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L’attualità francese e quella italiana procedono in questo momento su binari paralleli, e non solo per le proteste degli studenti che dalla Francia si allargano all’Italia e che si saldano con quelle contro l’aumento del costo della vita. In entrambi i paesi è in corso la discussione sulle rispettive manovre di bilancio. È ovvio che in Francia la questione del debito sia vissuta in modo più drammatico. Ma anche da noi il quadro dei conti pubblici vincola pesantemente le scelte del governo. Le le