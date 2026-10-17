diario europeo

I binari paralleli di Francia e Italia, senza crescita non c’è via d’uscita

Francesco Saracenoeconomista
17 ottobre 2026 • 19:45
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I due paesi procedono in parallelo, col malcontento sociale che cresce e politiche di bilancio inefficaci. Occorre tornare a mettere le finanze pubbliche al servizio di politiche di crescita a lungo termine

L’attualità francese e quella italiana procedono in questo momento su binari paralleli, e non solo per le proteste degli studenti che dalla Francia si allargano all’Italia e che si saldano con quelle contro l’aumento del costo della vita. In entrambi i paesi è in corso la discussione sulle rispettive manovre di bilancio. È ovvio che in Francia la questione del debito sia vissuta in modo più drammatico. Ma anche da noi il quadro dei conti pubblici vincola pesantemente le scelte del governo. Le le

Francesco Saraceno
Francesco Saraceno
Francesco Saracenoeconomista

Professore di macroe­conomia internazionale ed europea a Sciences Po e alla Luiss. È vicedirettore dell’OFCE, l’os­servatorio francese di congiunture economi­che, e membro del comitato scientifico della Luiss Institute for European Policy and Analysis. Ha pubblicato Oltre le banche centrali, Inflazione, disuguaglianza e Politica economica (Luiss University Press, 2023) La scienza inutile. Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia (Luiss University Press, 2018) e La Riconquista. Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela (Luiss University Press, 2020). Twitter: @fsaraceno 