Economia

Black Friday alle porte, gli italiani lo aspettano per gli acquisti. Ma chi ne beneficia davvero?

Gianluca Diegoli
11 novembre 2026 • 18:15
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I compratori arrivano sempre più attrezzati, preparati e meno esposti all’acquisto d’impulso. Il consumatore compra a prezzo più basso quello che avrebbe comprato comunque, ma anche Amazon beneficia di un maggior traffico diretto

Nei tredici giorni di offerte del Black Friday, che quest’anno culmina venerdì 27 novembre, in Italia circoleranno oltre 44 milioni di pacchi, secondo le stime di Netcomm, l’associazione degli e-commerce italiani. Ormai chiunque lo conosce come il momento dell’anno in cui, almeno in teoria, possono essere realizzati risparmi considerevoli. E se prima era solo online, ora capita comunemente di vederlo applicato a negozi di materassi, abbigliamento e perfino a servizi come palestre e autoscuole. P

Gianluca Diegoli
Gianluca Diegoli
Gianluca Diegoli

Consulente, docente e autore. Si occupa di connessioni tra marketing, digitale, cultura e società. Ha scritto Seguimi! e Svuota il carrello (Utet). Cura dal 2004 la newsletter Minimarketing e insegna all’Università IULM. Si divide emotivamente e logisticamente tra l'Emilia e Milano.