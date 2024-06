Oggi la Commissione avvia la procedura per deficit eccessivo contro l’Italia. Per rispettare le nuove regole del Patto di stabilità serve un taglio di 10 miliardi al disavanzo a cui si aggiungono altri 20 miliardi per la prossima manovra finanziaria. A rischio la riduzione delle tasse e del cuneo fiscale, a meno che Bruxelles non conceda nuovi margini di flessibilità

L’ultima volta risale al 2019. Allora i governi di Giuseppe Conte a guida Cinque Stelle, prima con la Lega poi con il Pd, riuscirono a schivare la punizione di Bruxelles grazie a una mix di solenni impegni per il futuro e di sconti accordati dalla Commissione. Pochi mesi dopo, l’Europa imboccò il tunnel dell’emergenza economica, a causa della pandemia seguita dalla crisi energetica.

Solo adesso, dopo uno stop di quattro anni, l’Unione torna ad applicare il Patto di stabilità, ma in una versione riveduta e corretta. Quella approvata nel dicembre scorso da tutti i paesi membri, compresa, obtorto collo, anche l’Italia, anche se ad aprile i parlamentari della maggioranza si sono astenuti nel voto finale sul provvedimento.

Si rimette in moto, quindi, il complicatissimo sistema di regole chiamato ad assicurare la cosiddetta sostenibilità dei bilanci dei singoli Stati e il copione sembra già scritto.

Oggi la Commissione darà il via alle procedure d’infrazione per deficit eccessivo. Saranno 11, secondo le previsioni, i governi chiamati a mettersi in regola e tra questi c’è anche quello di Roma, dopo che i conti del 2023 sono stati chiusi con un disavanzo record, pari al 7,4 per cento del Pil, una somma lievitata in corso d’anno per effetto degli oneri del Superbonus.

Del gruppo dei Paesi sotto procedura fanno parte altri nomi di peso come Francia (5,5 per cento) e Spagna (3,6), ma è l’Italia che è chiamata alla correzione di gran lunga più rilevante. Nel nuovo Patto che si inaugura quest’anno c’è una parola chiave ed è traiettoria. Nei prossimi giorni la Commissione invierà ai governi con deficit eccessivo il dettaglio delle correzioni da apportare ai conti per rientrare nel limite del 3 per cento imposto dalle regole europee.

Le correzioni vanno applicate nell’arco di sette anni, secondo, appunto, una traiettoria che diventerà definitiva in autunno, dopo che entro il 20 settembre il ministero dell’Economia avrà presentato il proprio piano.

Tagli obbligati

La regola fondamentale è che il deficit va tagliato dello 0,5 per cento ogni anno. Significa che la sforbiciata da dare ai conti vale almeno 10 miliardi di euro. Una correzione pesante, ma poteva andare peggio se Roma non avesse ottenuto uno sconto che consentirà di escludere dal computo finale (solo per i primi tre anni) gli interessi da pagare sul debito, un onere che potrebbe diminuire meno di quanto sperato dal governo, se si faranno attendere nuovi tagli dei tassi da parte della Bce e se i mercati faranno lievitare ancora i rendimenti dei Btp.

Il problema principale però è un altro. La correzione imposta da Bruxelles va infatti ad aggiungersi ai 20 miliardi che servono per confermare anche l’anno prossimo i provvedimenti in scadenza nel 2024, a cominciare dai due più importanti e più onerosi per le casse pubbliche: il taglio del cuneo fiscale, che costa una decina di miliardi, e l’accorpamento di due aliquote Irpef, passate da 4 a 3, che assorbe altri 4,3 miliardi. A queste due voci, su cui la maggioranza di governo ha puntato molto in chiave elettorale, si aggiungono una serie di altri provvedimenti, dalle deduzioni fiscali per le imprese che assumono fino al bonus per le mamme lavoratrici con due figli, che portano il totale dei fondi da trovare a toccare i 20 miliardi.

Se si tiene conto i 10 miliardi che saranno imposti da Bruxelles per tener il passo con il programma di riduzione del deficit si arriva a quota 30 miliardi. Sembra da escludere, proprio per effetto delle regole del nuovo Patto di stabilità, che il governo possa prendere la scorciatoia di una manovra in deficit, come è stato fatto l’anno scorso e anche quello prima.

Per centrare l’obiettivo, quindi, non resterebbe che intervenire sul fronte delle spese oppure trovare nuove entrate. In entrambi i casi i margini di manovra appaiono ristretti, per usare un eufemismo. Il governo non può certo permettersi di alzare le tasse e i proventi della riforma fiscale appena varata, quanto mai incerti, non superano una manciata di miliardi. Anche il capitolo dei tagli presenta al momento molte incognite. La spending review nei bilanci dei ministeri in passato ha sempre dato risultati modesti, per non parlare della riforma delle agevolazioni d’imposta garantite alle più disparate categorie, che comporta un costo politico che mai nessun governo si è dimostrato disposto ad affrontare.

Ecco perché la manovra d’autunno minaccia di diventare un tuffo ad altissimo grado di difficoltà per il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che domani e venerdì parteciperà alle riunioni di Eurogruppo e Ecofin. E si capisce anche perché Giorgia Meloni speri che la prossima Commissione, quella che uscirà dalle trattative di queste settimane, apra nuovi spiragli di flessibilità nelle maglie delle nuove regole. Del resto, strada facendo, Meloni potrà trovare nuovi alleati pronti a fare pressioni su Bruxelles.

A cominciare dalla Francia, che ha un deficit fuori misura e presto potrebbe avere un governo con la guida a destra, Proprio come Roma.

