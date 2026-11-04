i lavoratori dovranno ratificare l’accordo

La corsa a rivendicare l’intesa su Electrolux. Ma la crisi non è finita

Chiara Sgreccia
04 novembre 2026 • 20:04
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Scongiurati i licenziamenti, previsti investimenti per 100 milioni di euro. Sindacati e governo rivendicano l'intesa, ma le difficoltà industriali non sono sparite

È arrivata nella notte scorsa l’intesa sul futuro di Electrolux in Italia. Dopo quasi sei mesi di mobilitazioni, scioperi, presidi e blocchi e trenta ore di trattativa serrata, tra il 3 e il 4 novembre è stata firmata un’ipotesi di accordo per il nuovo piano industriale 2026-2029. A sottoscriverla sono stati la multinazionale svedese, che commercializza elettrodomestici in oltre 120 mercati nel mondo, i sindacati metalmeccanici, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministero del La

Chiara Sgreccia
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Chiara Sgreccia

Scrive di scuola, spazi pubblici, esteri. Ha lavorato per la redazione de L’Espresso dopo aver iniziato la professione sul campo, come freelance. Giornalista professionista. Su ig: @chiarasgreccia