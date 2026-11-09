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Credit Agricole ha proposto a Banco Bpm di avviare trattative per una fusione. La proposta, definita «amichevole» dal gruppo francese e sottoposta al consiglio di amministrazione della banca milanese, punta a creare il terzo gruppo bancario italiano per dimensioni, con 6,5 milioni di clienti e oltre 2.300 filiali.

Il nuovo istituto avrebbe Banco Bpm come perno, resterebbe quotato a Piazza Affari e sarebbe guidato dall'attuale amministratore delegato Giuseppe Castagna. Credit Agricole, oggi primo azionista di Banco Bpm con il 29,6 per cento, salirebbe a circa il 45 per cento della banca risultante dalla fusione. Per gli azionisti di Banco Bpm la proposta prevede un rapporto di cambio con un premio del 20 per cento e un dividendo straordinario complessivo di un miliardo di euro. Agricole stima sinergie per 800 milioni di euro l’anno e un incremento dell'utile per azione di Banco Bpm di circa il 24 per cento nel 2027.

L'operazione dovrebbe ottenere il via libera dell'assemblea straordinaria di Banco Bpm, con il meccanismo del whitewash per esentare Crédit Agricole dall’obbligo di lanciare un’Opa. Necessarie anche le autorizzazioni della Banca centrale europea e le verifiche previste dalla disciplina italiana sul golden power. Se il progetto andasse avanti, la fusione potrebbe concludersi nella seconda metà del 2027. La proposta arriva dopo il fallimento delle operazioni che hanno coinvolto Banco Bpm e Monte dei Paschi di Siena. Il 29 ottobre i soci di Mps hanno bocciato l’operazione di acquisizione su Piazza Meda, facendola decadere. Il 5 novembre Castagna aveva detto che avrebbe esaminato un’eventuale proposta di Credit Agricole, a condizione che fosse conveniente per tutti gli azionisti.

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