Gli economisti che un anno fa pensavano che l'inflazione fosse un'increspatura temporanea nell'economia dovuta alle ripercussioni del Covid si sbagliavano. Si è creata una tempesta perfetta che somma le conseguenze di lungo periodo degli stimoli monetari seguiti alla crisi del 2008, gli shock che hanno ridotto la concorrenza e rotto le catene del valore durante la pandemia e ora i rincari delle materie prime. I politici non hanno nessuna voglia di ridurre gli stimoli di politica fiscale, ma i banchieri centrali riusciranno a fare il loro dovere?

Nel nuovo episodio del podcast Appunti, Stefano Feltri ne discute con Franco Bruni, professore emerito all’Università Bocconi, dove ha insegnato teoria e politica monetaria internazionale e vice presidente dell’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). Dal 2018 è co-chair delle task force sull'International financial architecture del Think20.

