Dopo le polemiche su GameStop, è l’argento il nuovo elemento al centro della contesa tra gli hedge fund e gli utenti del social Reddit. I futures, ovvero le speculazioni sul valore futuro di u titolo, del metallo prezioso hanno subìto un’impennata del dodici per cento questo fine settimana e il valore all’oncia è arrivato a trenta dollari. Si tratta di un aumento insolito e che diversi analisti hanno imputato agli iscritti di Reddit che dopo essere riusciti a salvare le azioni della casa produttrice di videogiochi avrebbero ora puntato tutto sul metallo prezioso. La risonanza della notizia è ben rappresentata dall’hastag #silversqueeze che sta impazzando su Twitter da giorni. In un tweet, il corrispondente di Bloomberg, Javier Blas, ha ricordato come gli «squeeze» non finiscono mai bene per gli squeezer. Il punto però è capire chi sia lo squeezer.

«Un complotto degli hedge fund»

Ma su Reddit si è scatenata la rivolta contro questa interpretazione dei fatti. Diversi utenti hanno iniziato a mettere in guardia i loro compagni dall’investire sull’argento. Secondo un iscritto, l’aumento dei futures sarebbe in realtà «un’azione coordinata» proprio dagli hedge fund per incolpare Reddit e distrarre l’attenzione mediatica dal caso GameStop. Tra i commenti c’è anche chi se la prende con la stampa accusata di stare partecipando a «una chiara manipolazione del mercato». Nel frattempo, però, i quotidiani americani riportano l’intenzione di altri utenti di fare arrivare fino a 75 dollari il valore all’oncia dell’argento. Il caso #silversqueeze sembra avere di fatto diviso la comunità social tra chi ha deciso di puntare tutto sull’argento e chi invece ha avuto il sentore di una trappola organizzata per disorientare i piccoli investitori.

Il lunedì nero di GameStop

Ad aumentare il caos della lotta tra la finanza e Reddit è anche il lunedì nero di GameStop. Dall’inizio delle contrattazioni, il titolo della società è arrivato a perdere oltre 35 per cento in una vera e proprio giornata da incubo a Wall Street. GameStop è stata sotto riflettori per tutta la settimana, dopo che gli utenti di Reddit hanno iniziato a comprarne le azioni per ribaltare una speculazione finanziaria degli hedge fund che scommettevano invece sul suo fallimento. L’azione ha causato perdite miliardarie per diversi fondi dell’alta finanza. E diversi giornali tra cui il Financial Times hanno esplicitamente parlato di “populismo finanziario”.

