Otto ore di sciopero già martedì dopo che il colosso svedese degli elettrodomestici ha annunciato la chiusura dell’impianto di Cerreto d’Esi, vicino Ancona. Alla luce dell’annuncio il ministro delle Imprese ha convocato un tavolo per il prossimo 25 maggio

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Un tavolo per ricomporre la vertenza. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per lunedì 25 maggio alle ore 15 un tavolo sulla vertenza Electrolux. Il colosso svedese ha annunciato 1.700 esuberi su un totale nazionale di circa 4.500 addetti e un piano di riorganizzazione industriale.

All’incontro saranno presenti i rappresentanti dell’azienda e le organizzazioni sindacali, insieme ai rappresentanti delle Regioni in cui sono presenti gli stabilimenti del gruppo: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto. Il tavolo ha l’obiettivo di approfondire le ricadute occupazionali e industriali della vertenza e di esaminare le possibili azioni a tutela dei lavoratori e della continuità produttiva.

L’annuncio

Il gruppo ha annunciato la chiusura dell'impianto produttivo di Cerreto d’Esi, vicino Ancona. Sono state immediatamente annunciate otto ore di sciopero nazionale, da declinare in ogni stabilimento. Oltre a Cerreto, quelli di Porcia (Pordenone), Susegana (Treviso), Forlì e Solaro (Milano). Il coordinamento nazionale di Fim, Fiom, Uilm ha dichiarato «inaccettabile» l’annuncio.

Il gruppo ha fatto sapere che «il piano comprende un'ottimizzazione mirata delle attività, la razionalizzazione delle configurazioni di prodotto e dei volumi, e una più decisa concentrazione delle risorse sulle gamme a maggior valore aggiunto». E ancora: «Il settore degli elettrodomestici attraversa da anni una fase di marcata difficoltà in Europa a causa di diversi fattori, tra cui domanda persistentemente debole, una sempre maggiore pressione competitiva, costi strutturalmente elevati, e crescente complessità operativa».

Electrolux in passato aveva beneficiato di bonus non irrilevanti per proseguire il proprio impegno industriale in Italia. Il governo Renzi aveva concesso un forte abbattimento del costo del lavoro per rendere gli impianti competitivi anche con la concorrenza polacca. Ma sembra che queste agevolazioni non bastino per compensare le perdite dovute al crollo delle vendite in Nordamerica.

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