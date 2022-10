Elon Musk ha postato un video in cui lo si vede entrare nel quartier generale di Twitter con in mano un lavandino. Musk non ha fornito spiegazioni e il video ha suscitato immediatamente molti interrogativi sul futuro della sua acquisizione del social network, annunciata alcuni mesi fa ma da quale si era poi ritirato. Il miliardario deve concludere l’affare da 44 miliardi di dollari entro domani o dovrà affrontare un processo per una causa intentatagli dal social network.

«Sto entrando nel quartier generale di Twitter – rifletteteci!», ha scritto Musk, con un gioco di parole tra l’espressione let that sink in e il termine “lavandino”, sink appunto. Analisti ed osservatori si interrogano su cosa Musk intendesse dire. Kitchen sinking, ad esempio, è un’espressione che nel linguaggio degli affari si usa per indicare un’azione radicale. Ma le azioni di Musk restano poco chiare.

Fin da quando mesi fa Musk ha annunciato la sua intenzione di acquistare Twitter sono circolati molti dubbi sulla reale possibilità che l’accordo venisse concluso. Il social network fatica a crescere e ad attirare nuovi utenti e il prezzo offerto dal miliardario era giudicato troppo alto.

Musk ha giustificato il suo ritiro sostenendo che la società avesse mentito sul numero di account falsi registrati, ma a quel punto le trattative erano in fase così avanzata che Twitter gli ha intentato una causa per obbligarlo a proseguire con l’acquisizione.

Il processo stava per iniziare quando, all’inizio di ottobre, Musk ha annunciato che era disposto a procedere con l’acquisizione. L’avvio del procedimento è stato messo in pausa e riprenderà soltanto se Musk non completerà l’acquisizione entro il 28 ottobre.

Non è chiaro se nella sua visita al quartier generale di Twitter, Musk si è incontrato con i dirigenti della società, né quale potrebbe essere stato l’oggetto della discussione. Nelle scorse settimane, il miliardario ha fatto intendere che tra i suoi piani per Twitter ci sarebbe il licenziamento di una parte significativa del personale.

Musk è considerato l’uomo più ricco del mondo e il suo capitale principale è costituito dalle azioni della società produttrice di automobili elettriche Tesla. È un prolifico utilizzatore di Twitter ed è famoso per affrontare argomenti controversi spesso in modo discutibile. Di recente Musk ha scritto molto di Ucraina, suggerendo un piano di pace che è stato molto criticato e scambiando messaggi amichevoli con il vicepresidente del consiglio di sicurezza della Federazione russa Dmitri Medvedev.

Gli ucraini sono stati rapidi a prendere di mira l’ultimo video di Musk. Un meme circolato nelle ultime ore si vede una foto del miliardario con il lavandino accompagnato dalla scritta: «Pensionato di Chenirhiv riconosce il suo lavandino», un riferimento di humor nero ai numerosi casi di saccheggi compiuti da soldati russi nel paese.

