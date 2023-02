L’esecutivo vuole disporre di ulteriori quattro settimane per effettuare una analisi congiunta sui poteri esercitabili dal governo nel settore

Con un comunicato diffuso ieri sera, Tim ha spiegato di aver ricevuto una lettera dal fondo americano Kkr che ha prorogato il termine dell’offerta del fondo per la rete della compagnia telefonica di un mese, e quindi al 24 marzo.

Tim spiega che «la proroga del termine è dovuta a una richiesta del governo di disporre di ulteriori quattro settimane per effettuare una analisi congiunta degli aspetti pubblicistici dell’operazione concernenti i poteri esercitabili dal governo nel settore».

Nel frattempo il fondo si è detto disponibile a procedere con le attività di due diligence. In ogni caso il consiglio di amministrazione di Tim per discutere l’offerta non vincolante si terrà comunque il 24 febbraio.

Nel frattempo il mercato continua a non conoscere i termini dell’offerta ancora non vincolante.

