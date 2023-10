In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (ottobre 2022 – settembre 2023) è di 1.459 euro circa, più basso dello stesso periodo 2021-2022

Il prezzo del gas sale del 4,8 per cento, lo ha riferito l’Autorità per l’energia (Arera) nel consueto aggiornamento mensile. L’aggiornamento complessivo per l’utente tipo, per i consumi del mese di settembre rispetto al mese precedente, è determinato interamente dall’aumento della spesa per la materia gas naturale, visto che ha registrato una quotazione media all’ingrosso superiore rispetto a quella del mese di agosto. A oggi il prezzo della sola materia prima gas per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 37,05 euro al megawattora.

Azzerati gli oneri di sistema come stabilito dall’ultimo decreto del governo. In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (ottobre 2022 – settembre 2023) è di 1.459 euro circa, al lordo delle imposte, e risulta in calo del 13,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (ottobre 2021 - settembre 2022). Ridotta l’Iva al 5 per cento.

