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Federacciai ha presentato insieme a 14 imprese associate la manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Ilva. Lo comunica la Federazione imprese siderurgiche italiane in una nota, specificando che la manifestazione è stata sottoscritta, da ABS Acciaierie Bertoli Safau, Acciaieria Arvedi, Acciaierie Venete, Advanced Steel Solutions (Gruppo Asonext), AFV Acciaierie Beltrame, Alfa Acciai, Compagnia Siderurgica Italiana, Duferco Travi e Profilati, Feralpi Siderurgica, Ferriera Valsabbia, Lucchini RS Holding, Marcegaglia Carbon Steel, O.R.I. Martin e Rubiera Special Steel.

La manifestazione di interesse di Federacciai e dai principali gruppi siderurgici italiani è stata presentata, come era stato preannunciato, per tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, esclusa l'area a caldo del sito di Taranto che è oggetto dello stop intimato dalla Corte d'appello di Milano dal prossimo 28 ottobre per la presenza di amianto. Il 14 agosto scorso i commissari straordinari di AdI e Ilva in As hanno presentato ricorso in Cassazione.

La proposta si aggiunge a quella già avanzata dal colosso indiano Jindal e dal fondo americano Flacks.

Alla vigilia di Ferragosto era stato il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, a confermare che la cordata italiana era «in campo». Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, aveva ricordato che un'eventuale proposta si sarebbe aggiunta «a quella di uno dei più grandi industriali dell’acciaio del gruppo Jindal» e a quella del fondo Flacks.

Da capire il ruolo che lo Stato avrà nel tentativo di rilancio dell’acciaieria. Tra i nodi irrisolti: il futuro dell’area a caldo e l’elettrificazione, il destino dei lavoratori di cui gran parte in cassa integrazione e le bonifiche ambientali.

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