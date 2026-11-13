I dati

C’è un’Italia che è sempre più povera. Ma Meloni la ignora

Chiara Sgreccia
13 novembre 2026 • 20:49Aggiornato, 13 novembre 2026 • 21:17
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Bassi salari e pensioni, difficoltà di accesso alle cure e caro casa. Le analisi descrivono che l’emergenza sta diventando la normalità

Sempre più poveri. Sempre più a lungo. E soprattutto a essere poveri sono sempre di più i lavoratori. Chi, pur avendo un’occupazione, non guadagna abbastanza per affrontare le spese quotidiane e arrivare alla fine del mese in maniera dignitosa. A offrire un importante – ma non l’unico – spaccato (amaro) dell’evoluzione della povertà in Italia, che si sta trasformando in normalità per un numero crescente di cittadini, c’è anche quest’anno, come negli ultimi 29, il rapporto Caritas. Dall’analisi s

Chiara Sgreccia
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Chiara Sgreccia

Scrive di scuola, spazi pubblici, esteri. Ha lavorato per la redazione de L’Espresso dopo aver iniziato la professione sul campo, come freelance. Giornalista professionista. Su ig: @chiarasgreccia