L’autorità monetaria europea ha dato via libera all’attesa riduzione dei tassi d’interesse di un quarto di punto percentuale, il secondo dopo quello di giugno. L’inflazione resta elevata e per il futuro si deciderà volta per volta. Riviste al ribasso le stime di crescita del Pil nell’area euro

La Bce taglia i tassi di interesse di 25 punti base. Il tasso sui depositi, che è il tasso di riferimento per la politica monetaria, cala dal 3,75% al 3,50%, mentre per l'aggiustamento tecnico causato dal nuovo quadro operativo il tasso sui rifinanziamenti principali scende da 4,25 per cento a 3,65, e quello sui prestiti marginali dal 4,50 per cento al 3,90%. Lo ha reso noto la banca centrale dopo la riunione del Consiglio direttivo sottolineando in un comunicato che «i dati recenti sull'inflazione rispecchiano sostanzialmente le attese, e le ultime proiezioni degli esperti della Bce confermano le prospettive di inflazione precedenti».

L'inflazione, dicono gli economisti di Francoforte, «dovrebbe tornare ad aumentare nell'ultima parte di quest'anno, anche perché i precedenti bruschi ribassi dei prezzi dell'energia non incideranno più sui tassi calcolati sui dodici mesi», e poi «diminuire fino a raggiungere il nostro obiettivo nella seconda metà del prossimo anno». La Banca centrale ha così confermato le stime sull'inflazione nell'area euro che resteranno per il 2024 al 2,5 per cento, per il 2025 al 2,2 per cento e al 1,9 per centoper il 2026, come previsto a giugno. Mentre ha rivisto al ribasso rispetto a giugno le stime di crescita, con il Pil che aumenterà di 0,8% nel 2024, dell'1,3% nel 2025 e dell'1,5% nel 2026.

L’approccio non cambia, si deciderà un passo per volta in base ai dati, ha confermato la presidente Christine Lagarde. Il Consiglio direttivo della Bce è determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione al suo obiettivo del 2 per cento a medio termine e manterrà i tassi di riferimento «su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario a conseguire questo fine». Con questo secondo taglio, dopo quello di giugno, non inizia nessuno ciclo espansivo: vale a dire le decisioni «saranno basate sulla sua valutazione delle prospettive di inflazione, considerati i nuovi dati economici e finanziari, della dinamica dell'inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria, senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi».

Con l’inflazione in calo, anche se non completamente sotto controllo, e la crescita nell’eurozona in rallentamento, c’erano tutte le aspettative per un allentamento monetario sia da parte dei mercati che degli azionisti, pur restando il timore che in questo quadro le pressioni inflazionistiche possano tornare a farsi sentire. L'inflazione interna - continua la Bce - «resta elevata in quanto i salari continuano a crescere a un ritmo sostenuto. Tuttavia, le pressioni sul costo del lavoro si stanno allentando e i profitti stanno parzialmente attenuando l'impatto sull'inflazione dell'aumento delle retribuzioni».

Si guarda ora, con le stesse aspettative alla Federal Reserve, che la prossima settimana dovrebbe tagliare i tassi, taglio messo a rischio però dall’inflazione di fondo negli Usa ancora al 3,2 per cento.

