La presidente della Bce, Christine Lagarde, prevede di completare il suo mandato alla guida della Banca centrale europea: lo dice la stessa Lagarde al Wall Street Journal in seguito alle voci sulle sue dimissioni anticipate.

«Ripensando a tutti questi anni, penso che abbiamo realizzato molto, che io stessa ho realizzato molto - dice - dobbiamo consolidare e assicurarci che tutto ciò sia davvero solido e affidabile. Quindi la mia base di riferimento è che ci vorrà fino alla fine del mio mandato». Una sua uscita anticipata darebbe al presidente francese, Emmanuel Macron, voce in capitolo nella copertura di uno degli incarichi più importanti d'Europa prima delle elezioni presidenziali del 2027, che potrebbero vedere l'ascesa dell'estrema destra guidata da Marine Le Pen.

In passato la presidente aveva già respinto ipotesi simili, ribadendo la volontà di portare a termine il suo incarico. Interrogata sulle possibili implicazioni politiche di un'uscita anticipata, Lagarde ha difeso l'autonomia dell'istituto: «Penso che la Bce sia un'istituzione molto rispettata e credibile, e spero di aver contribuito a questo» ha detto la funzionaria.

