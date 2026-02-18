Secondo fonti informate del quotidiano britannico, la banchiera europea avrebbe intenzione di non attendere il termine di 8 anni, per dare la possibilità a Macron e Merz di scegliere il successore prima delle presidenziali francesi del 2027

Il mandato si conclude il 31 ottobre 2027 ma, secondo il Financial Times, la presidente della Banca centrale europea (Bce), la francese Christine Lagarde, avrebbe intenzione di lasciare la carica prima della fine del suo mandato di 8 anni.

Secondo una fonte informata, citata dal quotidiano britannico, la banchiera Ue vorrebbe mettere il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz nelle condizioni di scegliere il suo successore prima delle elezioni presidenziali francesi dell’aprile 2027.

All’esclusiva del Financial Times ha risposto la Bce, affermando che la presidente «è totalmente focalizzata sulla sua missione e non ha preso alcuna decisione in merito alla fine del suo mandato».

Passato e futuro

Lagarde, prima di approdare alla presidenza della Bce nel 2019, è stata direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) a Washington e, prima ancora, dal 2007 al 2011 ministra dell’Economia e delle Finanze francese.

È stata più volte ministra in Francia: nel 2007 a capo del dicastero dell’Agricoltura e della Pesca e dal 2005 al 2007 ministra del Commercio.

Nel frattempo, stanno circolando nomi per un sostituto della banchiera Ue: dall’ex governatore della banca centrale olandese De Nederlandsche Bank ed ex esponente del Consiglio direttivo della Bce, allo spagnolo Pablo Hernández de Cos, direttore generale della Banca dei Regolamenti Internazionali, fino al 2024 governatore della Banca di Spagna e, ancor prima, consulente del consiglio direttivo della Bce tra il 2004 e il 2007. Il terzo nome è quello del tedesco Joachim Nagel, attuale presidente della Bundesbank.

Il numero uno della Bce viene ufficialmente nominato dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, previa consultazione del Parlamento Ue e del Consiglio direttivo della banca centrale Ue.

