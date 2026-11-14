I danni del liberismo sulla democrazia: per ridare fiducia serve partecipazione

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La ricerca di alternative alle crisi del nostro tempo è credibile quando i cittadini contribuiscono a definire problemi, proporre soluzioni e valutarne i risultati. Superare le ricette uniformi significa fare della diversità un metodo per costruire prosperità condivisa e maggiore fiducia nella democrazia

Gli anni Novanta del secolo scorso e i primi Duemila sono stati gloriosi per gli economisti accademici. Il blocco sovietico era crollato, la Cina entrava nell’economia mondiale, le tecnologie digitali abbattevano i costi di produzione e scambi. Il capitalismo democratico occidentale appariva l’approdo naturale della storia e offriva a tutti i paesi lo stesso modello: Privatizzazioni, apertura commerciale e finanziaria, disciplina di bilancio, meno stato e più mercato avrebbero agito come l’alta