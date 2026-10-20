Pnrr, cosa non ha funzionato e perché gli investimenti non hanno puntato alla crescita

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Sembra proprio che i risultati dei circa 200 miliardi del Pnrr, un terzo regalati e due terzi prestati a condizioni favorevoli, abbiano avuto un impatto molto inferiore alle attese. Specie sulla crescita economica: siamo nell’ordine dello “zero virgola”, mentre le attese erano dell’ordine del due per cento. La crescita era un obiettivo prioritario: la sostenibilità del nostro altissimo debito pubblico dipende da quanto cresce l’economia. E senza crescita c’è meno ricchezza da ridistribuire. I so