La presidenza svedese del Consiglio Ue è stata costretta a rinviare il voto che avrebbe modificato il regolamento sulle emissioni inquinanti delle auto per passeggeri, prevedendo il bando della vendita delle vetture diesel a partire dal 2035.

Era il primo punto all’ordine del giorno della riunione odierna degli ambasciatori dei paesi Ue, e nella decisione del rinvio pesano molto le richieste della Germania e il no annunciato dell’Italia, che invece a novembre, quando era già in carica il governo Meloni avevano entrambe espresso voto favorevole. Allora la Bulgaria si era astenuta e la Polonia aveva votato contro, con il risultato che con i cambi di posizione di Italia e Germania rischia di saltare la maggioranza qualificata necessaria al via libera. La votazione è ora prevista il prossimo 7 marzo al Consiglio Ue.

Lotta interna al governo tedesco

Il ministro ai Trasporti tedesco Michael Theurer ha spiegato proprio ieri la sua linea, facendo infuriare i partner verdi di governo: bisogna permettere di circolare anche alle vetture alimentate con biocarburanti, una filiera su cui i tedeschi stanno investendo. A gennaio, due mesi dopo aver dato il primo via libera alle nuove regole Ue, il governo tedesco ha confermato di aver investito quasi due miliardi di euro per sostenere la produzione di e-fuel o “biocarburanti avanzati” entro il 2026. E proprio ieri il governo Scholz ha annunciato l’intenzione di cambiare le leggi nazionali per permettere la circolazione in Germania delle auto a e-fuel.

Paradossalmente questi aiuti di stato dovrebbero essere approvati dalla Commissione europea, proprio mentre i paesi Ue devono trovare un accordo sulle nuove regole sulle emissioni delle auto vetture. In teoria il nuovo regolamento Ue prevede l’abbattimento del cento per cento delle emissioni e mancano ancora le prove che i biocarburanti possano garantirlo.

Nel frattempo, ieri sera, dopo le parole del ministro tedesco, anche l’Italia ha annunciato che avrebbe votato no al bando del diesel. Questa mattina il ministro Adolfo Urso ha rivendicato il rinvio del voto come un successo nazionale.

Accodati a Berlino

L’Italia sembra in ogni caso essersi accodata alla posizione tedesca. Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin nei giorni scorsi aveva dichiarato di voler «promuovere una maggiore gradualità nello stop alla commercializzazione dei veicoli» e di «spingere al massimo nella produzione dei biocarburanti, che rappresentano una filiera pulita che consentirebbe di mantenere l’attuale impostazione del sistema produttivo dell’automotive».

La ong europea Transport and environment si era già schierata prima del voto di novembre contro il tentativo di percorrere la via dei carburanti sintetici, su cui al momento non esistono standard globali. La ong sostiene che sulla base delle previsioni realizzate dalle aziende per il 2035 la produzione sarà ancora in una fase embrionale e potrà servire cinque milioni di veicoli, il due per cento dei 287 milioni di vetture che dovrebbero circolare in Ue. Queste stime includono anche i biocarburanti che utilizzano le emissioni industriali – l’anidride carbonica “catturata”- e quindi il numero in caso si rispettasse lo standard di neutralità di emissioni potrebbe essere anche più basso.

Secondo la direttrice per l’Italia Veronica Aneris si tratterebbe di «un cavallo di Troia dell’industria fossile», che sia sul fronte dei produttori petroliferi che su quelli automobilistici potrebbe così rinviare gli obiettivi più ambiziosi della transizione ecologica.

Le cause automobilistiche che hanno investito di più su questi carburanti sono Porsche e Mazda. Porsche in particolare sta producendo benzina sintetica anche con la collaborazione con Enel GreenPower.

