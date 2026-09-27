Divari da abbattere

La via del Sud e un destino non scritto, è l’ultima opportunità per il Mezzogiorno

Emanuele Felice
Emanuele Felice
Emanuele Feliceeconomista
27 settembre 2026 • 07:00
Segui Domani su Google

Il volume collettaneo del Mulino nasce per fare il punto sulla “nuova storia economica del Mezzogiorno”. Il divario Nord-Sud non nasce con l’Unità d’Italia: affonda le radici in un divario socio-istituzionale che si forma nei secoli precedenti, attorno al latifondo cerealicolo estrattivo e alle disuguaglianze che esso genera

Il Sud è il grande assente della narrazione politica di questi anni. Non stupisce. Il Mezzogiorno è l’area con i maggiori problemi economici e demografici e può stonare con l’ottimismo di chi ci governa. Questa negligenza però non è una novità. Con qualche eccezione, la rimozione della “questione meridionale” è una costante della politica italiana sin dai primi anni Duemila, a partire dai governi di centro-destra guidati da Berlusconi (curiosità: il fascismo fece la stessa cosa, e anzi dichiarò

Emanuele Felice
Emanuele Felice
Emanuele Feliceeconomista

Professore ordinario di storia economica all'università Iulm di Milano

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE