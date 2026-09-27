La via del Sud e un destino non scritto, è l’ultima opportunità per il Mezzogiorno

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Il Sud è il grande assente della narrazione politica di questi anni. Non stupisce. Il Mezzogiorno è l’area con i maggiori problemi economici e demografici e può stonare con l’ottimismo di chi ci governa. Questa negligenza però non è una novità. Con qualche eccezione, la rimozione della “questione meridionale” è una costante della politica italiana sin dai primi anni Duemila, a partire dai governi di centro-destra guidati da Berlusconi (curiosità: il fascismo fece la stessa cosa, e anzi dichiarò