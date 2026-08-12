noltre per i pm l’obiettivo degli indagati sarebbe stato quello di «appropriarsi dell’importo corrispondente alla differenza tra i valori sopraindicati». Tradotto: Sogei avrebbe avuto intenzione di far lavorare Deas, affidandole un lavoro pagato molto più del dovuto in modo da spartire il denaro in esubero.
Protagonista di una breve e intensa stagione del cinema italiano tra gli anni Sessanta e Settanta, moglie dell’imprenditore e fondatore di Domani Carlo De Benedetti, si è spenta dopo una malattia. Al culmine della popolarità, aveva deciso di allontanarsi dalla vita pubblica
La cerimonia per ricordare le vittime della strage nazifascista. Orazione ufficiale del leader dell’M5s Giuseppe Conte. Prevista la partecipazione di Tajani: è la prima volta per un ministro del governo Meloni
I vertici di viale Mazzini aspettano l’esito del comitato etico, ma la sostituzione del conduttore del programma d’inchiesta appare ormai decisa. Sullo sfondo le carte dell’inchiesta su Lavitola, le tensioni interne alla redazione e la corsa per il suo posto
Dietro il manifesto sul software libero il patron di Meta nasconde un ritardo industriale imbarazzante. Menlo Park scarica i rischi sulla collettività per far guerra ai concorrenti mentre l'Ocse ridimensiona i miti sul lavoro e la politica chiede uno stop d'emergenza
In Italia sono attivi 262 impianti e altri 83 sono nei piani di governo e privati. Intanto dalla Lombardia agli Stati Uniti, passando per diversi paesi europei, aumentano le mobilitazioni contro il consumo di suolo, acqua ed energia
Gli attivisti rispondono a Investire sgr, fondo proprietario dell’immobile che, in una nota, ha comunicato di aver messo a disposizione del Comune di Roma 500mila euro «necessari per il reperimento di soluzioni alloggiative temporanee»
Il caso dell’immobile occupato a Roma dimostra che la convivenza è possibile, la Babele non è l’incrocio dei popoli, ma l’arroganza dei potenti. Quel crocifisso spezzato nel palazzo indica che Dio è morto anche lì, ma Dio è risorto. È una sconfitta, ma lo Spin Time non è finito
Il 26enne azzurro debutta, insieme al recordman italiano Andy Diaz, a Birmingham dopo l’argento mondiale di Tokyo: «Quando ti fai male devi ripartire quasi da zero, ma questo il pubblico lo sottovaluta». Dal cambio del piede di stacco alla vita oltre la pedana, l’atleta racconta la maturità raggiunta e la voglia di completare bene la stagione
Si sa da tempo che la luce solare impiega poco più di 8 minuti per percorrere i 150 milioni di chilometri che separano il Sole dalla Terra. Ma prima di partire per quel viaggio nel vuoto, l’energia generata nel nucleo della stella deve prima farsi largo attraverso l’interno densissimo del Sole stesso – e lì i tempi cambiano radicalmente
A Locarno Isabella Rossellini ha ricevuto l’Excellence Award riservato alle personalità che hanno lasciato il segno nella storia del cinema. Le origini, la straordinaria carriera e le sfide contemporanee della cinematografia al tempo dell’intelligenza artificiale. «Fin da quando ero piccola, sentivo mio padre, Fellini e De Sica parlare continuamente della crisi del cinema. In fondo, è sempre stato così. Per questo motivo guardo al futuro con ottimismo»
il pensiero del cantautore in un’intervista del 2020
L’illustratore e fumettista ci racconta il suo ultimo libro e come lavora: «Mi piace sperimentare». E anche l’ispirazione per la sua copertina, per il nuovo numero di Finzioni, che è uno “Speciale Odissea” «Omero ha definito l’archetipo dell’eroe»
Odisseo e i suoi amici sfilano tra le coste di Spagna, Marocco e Sardegna, e fanno rotta verso Gibilterra, dove, secoli dopo, sarebbe stato un pullulare di spie, come nei romanzi di Le Carré. Un omaggio a Baresi: era il libero più libero del mondo
In sette puntate, la prima in uscita oggi e l’ultima nei giorni del venticinquesimo anniversario del G8 di Genova, prendono la parola persone alle quali la parola è stata spesso tolta (quelle sopravvissute alla «violazione dei diritti umani di proporzioni mai viste»), persone che hanno assunto la loro tutela legale, pubblici ministeri, giornalisti e tanti altri
Ci sono vicende che tornano sempre, che non finiscono mai. S'inseguono e s'intrecciano dopo decenni, s'incontrano e si scontrano nelle aule dei tribunali, si ripropongono ossessivamente nelle cronache e nei libri. Mafia e Appalti è una di queste vicende...
È necessario riportare il contenuto delle conversazioni tenute dai “siciliani” con imprenditori del Nord Italia che, come già documentato nella parte generale dell’elaborato, diventano consulenti esterni delle attività imprenditoriali dell’organizzazione mafiosa
Opinioni
Il lessico sull’immigrazione che ci fa regredire
Il dilemma su riarmo e pace non si scioglie alle primarie
I militari in politica che servono alle destre securitarie
La vera crisi Ue sui migranti? Governi che non cooperano e solidarietà in tilt