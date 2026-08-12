12 agosto 2026 - ultimo aggiornamento 16:17

Il Domani: Ultime notizie in tempo reale

l’inchiesta dei pm

Deas, ora l’imprenditrice Ranzato e l’ad di Sogei Cannarsa rischiano il processo

Enrica Riera

noltre per i pm l’obiettivo degli indagati sarebbe stato quello di «appropriarsi dell’importo corrispondente alla differenza tra i valori sopraindicati». Tradotto: Sogei avrebbe avuto intenzione di far lavorare Deas, affidandole un lavoro pagato molto più del dovuto in modo da spartire il denaro in esubero.

gli effetti politici in germania

Intelligence con più poteri, finanziamenti per il riarmo, Merz sfrutta l’ansia da droni

Futura D'Aprile

Le responsabilità dell’attacco ibrido all’aeroporto di Lipsia restano da chiarire. Ma l’evento spinge la riforma dell’intelligence e nuovi investimenti in difesa  

i fatti di ceuta

Il muro dell’Ue ai migranti rafforza il potere delle autocrazie

Michele Colucci
nuove regole per una destra gattopardesca

La farsa del patto europeo sui migranti: si dice che cambi tutto, eppure non risolve nulla

Emilio De Capitani
Commenti

Quattro anni di governo, il nulla venduto per trionfo

Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino
Gianfranco Pasquino

Il lutto

1946-2026

Addio a Silvia Monti: l’ex attrice aveva 80 anni

Redazione

Protagonista di una breve e intensa stagione del cinema italiano tra gli anni Sessanta e Settanta, moglie dell’imprenditore e fondatore di Domani Carlo De Benedetti, si è spenta dopo una malattia. Al culmine della popolarità, aveva deciso di allontanarsi dalla vita pubblica

POLITICA
L’ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO

Sant’Anna di Stazzema, Mattarella: «Memoria atto di liberazione». Tajani: «Fascisti complici». Conte: «Servono costruttori di pace»

Redazione

La cerimonia per ricordare le vittime della strage nazifascista. Orazione ufficiale del leader dell’M5s Giuseppe Conte. Prevista la partecipazione di Tajani: è la prima volta per un ministro del governo Meloni

Il leader leghista contro la Germania

Salvini è solo, niente Viminale. Meloni: «Nessun rimpasto»

Stefano Iannaccone
Le spine del centrosinistra

Tutte le strade del centro portano ancora a Renzi

Daniela Preziosi
L’Intervista

Sarracino (Pd): «Vincerà Schlein ma lasciamo che Conte faccia Conte»

Daniela Preziosi
Italia

L’Italia di Vannacci: «Ora il patriarcato mediterraneo»

Francesco Crippa

Violenza di genere? No, «violenza passionale». Riscoprire il «patriarcato mediterraneo». Il piano per l’Italia di Vannacci fa paura: una miscela di xenofobia e neofascismo

la svolta securitaria che non dà risultati

Più minorenni in cella. La risposta del governo al crimine è inefficace

Giovanni Ribuoli*
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CASO RANUCCI
L’arresto di Lavitola

La Rai ora ha (quasi) deciso: Ranucci fuori da Report

Enrica Riera e Nello Trocchia

I vertici di viale Mazzini aspettano l’esito del comitato etico, ma la sostituzione del conduttore del programma d’inchiesta appare ormai decisa. Sullo sfondo le carte dell’inchiesta su Lavitola, le tensioni interne alla redazione e la corsa per il suo posto

EsclusivoRanucci, il mistero Tavares: «In rapporti con la Wagner»
Il commentoRagazzi di Lavitola (o della banalità del maligno)
le carte sulla bomba a ranucci

«Sigfrido, dammi l’ok per fare un casino». I messaggi tra il giornalista di Report e Lavitola

enrica riera e nello trocchia
gli atti dell’inchiesta

Bomba a Ranucci, gli Sms anonimi e le mail dei vertici Rai. Ecco i dialoghi con Lavitola

Enrica Riera e Nello Trocchia
l’arresto di lavitola

«Sigfrido, tra due anni sarai presidente». La bomba a Ranucci e il movente politico

enrica riera e nello trocchia
Tutti gli articoli sull'inchiesta
MONDO
Mondo

Iran-Usa, stallo totale. E Trump cambiò aereo per paura di Teheran

Lucia Malatesta

Gli ayatollah chiedevano compensazioni. Il tycoon: spettano a noi. Per il Washington Post al vertice di Ankara il presidente non usò l’Air Force One

Mondo

Vigili del fuoco: «Israele appicca incendi nel sud del Libano»

Redazione
il governo netanyahu

In Cisgiordania l’ultimo villaggio cristiano diventa una «zona militare»

Giovanni Legorano
il terremoto più potente dal 1979

Terremoto in Colombia, dichiarato lo stato d’emergenza. Si cercano migliaia di dispersi

Francesca Fulghesu
in carica da venerdì

Colombia: appena diventato presidente, de la Espriella si mostra già turbo-trumpiano

Gennaro Carotenuto
Mondo

Missili sull’Ucraina: «Sono nordcoreani». È strage di operai

Davide Maria De Luca

Almeno sette morti nell'acciaieria Zaporizhstal, che sospende la produzione. Zelensky denuncia il ruolo di Pyongyang ma la Corea del Sud dice no alla richiesta di vendere armi a Kiev

strategia industriale mascherata da filantropia

Zuckerberg si traveste da Babbo Natale: l'inganno dell'Ia gratis per tutti

Mila Fiordalisi

Dietro il manifesto sul software libero il patron di Meta nasconde un ritardo industriale imbarazzante. Menlo Park scarica i rischi sulla collettività per far guerra ai concorrenti mentre l'Ocse ridimensiona i miti sul lavoro e la politica chiede uno stop d'emergenza

Ambiente

La corsa ai data center scatena proteste in tutto il mondo

Maurizio Mazzoneschi

In Italia sono attivi 262 impianti e altri 83 sono nei piani di governo e privati. Intanto dalla Lombardia agli Stati Uniti, passando per diversi paesi europei, aumentano le mobilitazioni contro il consumo di suolo, acqua ed energia

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FATTI
la replica

Spin Time alla proprietà: «L’unica soluzione è la vendita del palazzo»

Emanuela Del Frate

Gli attivisti rispondono a Investire sgr, fondo proprietario dell’immobile che, in una nota, ha comunicato di aver messo a disposizione del Comune di Roma 500mila euro «necessari per il reperimento di soluzioni alloggiative temporanee»

Tra Italia e Francia

Traffico modesto, costi lievitati: perché la Tav è un progetto così controverso

Marco Ponti
Marco Ponti
Marco Pontiresponsabile BRT Onlus
Pezzi di storia d’Italia

Un museo della Rivolta a Reggio Calabria, la destra alimenta narrazioni antiche

Giuseppe Smorto
Giuseppe Smorto
Giuseppe Smorto
Vai alla sezione Fatti
RAZZA POLTRONA
Soldi a Noi moderati anche dal Manfredonia calcio

Il ballo del mattone, dalla onlus all’edilizia Lupi fa il pieno di fondi

Stefano Iannaccone
Il generale vince la Hate Parade

Social sovranisti: Vannacci surclassa l’ex amico Salvini

Mila Fiordalisi
Necessario un appalto esterno

“Invasione” al Mit, Scatta l’allarme vespe negli uffici

Carmine Gazzanni
Poca trasparenza per la Cd Servizi

La Camera “oscura” il bilancio, società in house con costi segreti

Stefano Iannaccone
Il ruolo del portavoce di Cirielli

Nuove fiamme: la corrente dei giovani amministratori in Fratelli d’Italia

Ivan Righi
Tutti gli articoli di Razza poltrona
IL CASO
I responsabili sono molti

La destra con la finanza, l’impegno tardivo e la chiesa: lezioni politiche dallo Spin Time

Marco Damilano

Il caso dell’immobile occupato a Roma dimostra che la convivenza è possibile, la Babele non è l’incrocio dei popoli, ma l’arroganza dei potenti. Quel crocifisso spezzato nel palazzo indica che Dio è morto anche lì, ma Dio è risorto. È una sconfitta, ma lo Spin Time non è finito

Fatti

Pressioni del governo sulla trattativa per Spin Time? I partiti chiedono chiarezza

Il messaggio

Sara Moutawakil, abitante di Spin Time: «Non ho più speranza, solo rabbia, dolore e disperazione»

SPORT
intervista

Salto triplo, Dallavalle cerca la ciliegina europea: «L’infortunio mi ha dato nuova spinta»

Gianluca Losito

Il 26enne azzurro debutta, insieme al recordman italiano Andy Diaz, a Birmingham dopo l’argento mondiale di Tokyo: «Quando ti fai male devi ripartire quasi da zero, ma questo il pubblico lo sottovaluta». Dal cambio del piede di stacco alla vita oltre la pedana, l’atleta racconta la maturità raggiunta e la voglia di completare bene la stagione

Sport

Il record, la sfida più intima che attraversa le corsie del nuoto

Arianna Galati
una gattopardesca guerra di potere

La Fifa e il rumore dei nemici: Čeferin è pronto all’incasso, ma è solo un altro Infantino

Lorenzo Longhi
Sport

La Supercoppa europea apre la stagione. Psg squadra da battere, in campo e fuori

Lorenzo Longhi
Sport

Tétart, il caso che non esiste: la trappola della destra alla Wnba

Vincenzo Corrado
Vai alla sezione sport
AMBIENTE
La settimana della scienza

Lo splendore del Sole ha 170mila anni e ora si prepara alla grande eclissi

Luigi Bignamidivulgatore

Si sa da tempo che la luce solare impiega poco più di 8 minuti per percorrere i 150 milioni di chilometri che separano il Sole dalla Terra. Ma prima di partire per quel viaggio nel vuoto, l’energia generata nel nucleo della stella deve prima farsi largo attraverso l’interno densissimo del Sole stesso – e lì i tempi cambiano radicalmente

Un raro spettacolo naturale

L’eclissi di Sole, come non la vedremo mai più

IL COMMENTO

Governo menefreghista. È ora di un movimento popolare per il clima

Tutti gli articoli sulla crisi climatica
TEMPO PIENO
il razzismo istituzionale

Una crociata anti islamica nelle classi, la scuola laboratorio di esclusione

Mackda Ghebremariam Tesfaù
ancora tante supplenze

Perché ogni anno le assunzioni annunciate a scuola non risolvono il precariato

Luigi Sofia
secondo voi

È giusto il bonus per iscrivere i figli alle scuole private? Cosa ne pensano i nostri lettori

Redazione
Vai alla sezione Tempo pieno

Opinioni

le parole invecchiate e poco coraggiose

Il lessico sull’immigrazione che ci fa regredire

Christian Raimo
Christian Raimo
Christian Raimo
Commenti

Il dilemma su riarmo e pace non si scioglie alle primarie

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
Commenti

I militari in politica che servono alle destre securitarie

Maurizio Delli Santi
Maurizio Delli Santi
Maurizio Delli Santi
il commento

La vera crisi Ue sui migranti? Governi che non cooperano e solidarietà in tilt

Emilio De Capitani
Vai alla sezione Commenti
CULTURA
INTERVISTA

Isabella Rossellini: «Il cinema è in crisi da sempre. Bisogna fare con quel che si ha. I miei genitori? Ci parlo ancora»

Hakim Zejjari

A Locarno Isabella Rossellini ha ricevuto l’Excellence Award riservato alle personalità che hanno lasciato il segno nella storia del cinema. Le origini, la straordinaria carriera e le sfide contemporanee della cinematografia al tempo dell’intelligenza artificiale. «Fin da quando ero piccola, sentivo mio padre, Fellini e De Sica parlare continuamente della crisi del cinema. In fondo, è sempre stato così. Per questo motivo guardo al futuro con ottimismo»

il pensiero del cantautore in un’intervista del 2020

Guccini, l’etica e la coerenza. Il manifesto politico del maestro

Gigi Riva
I re della manosfera

La manosfera non si arresta: il business dei fratelli Tate va avanti anche dal carcere

Francesca Fulghesu
Sul ritiro dell’artista

Body shaming o salute pubblica? Il caso Ariana Grande ci riguarda

Francesca Fulghesu
MAPPA SENTIMENTALE DELLE AMERICHE IN MUSICA/6

Charlie Parker tra jazz e bebop. L’influenza di “Bird” sulla scrittura

Giovanna Taverni
intervista all’autore della nuova cover del nostro mensile

Simone Angelini: «Il mio stile? Nasce dai miei limiti. Il fumetto è un’arte poverissima»

Michela Rossifumettista

L’illustratore e fumettista ci racconta il suo ultimo libro e come lavora: «Mi piace sperimentare». E anche l’ispirazione per la sua copertina, per il nuovo numero di Finzioni, che è uno “Speciale Odissea” «Omero ha definito l’archetipo dell’eroe»

spaghetti & moretti

Ulisse in mare con i suoi “bro”. All’orizzonte la fine del mondo

Antonio D'Orrico

Odisseo e i suoi amici sfilano tra le coste di Spagna, Marocco e Sardegna, e fanno rotta verso Gibilterra, dove, secoli dopo, sarebbe stato un pullulare di spie, come nei romanzi di Le Carré.  Un omaggio a Baresi: era il libero più libero del mondo

Finzioni

Finzioni

L’Ulisse di Nolan e quello di Omero, due eroi che guardano in direzioni diverse

Nicola Gardini
Finzioni

Grande ragazza, piccola città: intervista a Michelle Gallen

Elvira Grassi
Vai allo speciale Finzioni

Podcast

25 anni dopo

La sospensione, 400 minuti per riannodare i fili su Bolzaneto e il G8 di Genova

Riccardo Noury

In sette puntate, la prima in uscita oggi e l’ultima nei giorni del venticinquesimo anniversario del G8 di Genova, prendono la parola persone alle quali la parola è stata spesso tolta (quelle sopravvissute alla «violazione dei diritti umani di proporzioni mai viste»), persone che hanno assunto la loro tutela legale, pubblici ministeri, giornalisti e tanti altri

AMBIENTE

Areale - Migrazioni climatiche, rendere visibile l'invisibile

Ferdinando Cotugno
DIRITTI

Gattabuia II - Viaggio nelle carceri minorili

isabella de silvestro
GIUSTIZIA

Per questi motivi II - I processi che hanno cambiato l'Italia

Giulia Merlo
Vai alla sezione Podcast

Cibo

Cibo

Le tutele sui pacchetti turistici: come reclamare i propri diritti

Vitalba Azzollini
Cibo

Ready to eat “local”: la rivoluzione darwiniana dei su­per­mer­ca­ti

Francesco Buscemi
Vai allo speciale Cibo

Blog Mafie

Domani

Il mistero di “Mafia e appalti”

Attilio Bolzoni e Francesco Trotta

Ci sono vicende che tornano sempre, che non finiscono mai. S'inseguono e s'intrecciano dopo decenni, s'incontrano e si scontrano nelle aule dei tribunali, si ripropongono ossessivamente nelle cronache e nei libri. Mafia e Appalti è una di queste vicende...

Domani

Così certi imprenditori facevano da “consulenti” per la mafia

Dossier "Mafia e Appalti"

È necessario riportare il contenuto delle conversazioni tenute dai “siciliani” con imprenditori del Nord Italia che, come già documentato nella parte generale dell’elaborato, diventano consulenti esterni delle attività imprenditoriali dell’organizzazione mafiosa

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