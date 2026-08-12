I responsabili sono molti

Il caso dell’immobile occupato a Roma dimostra che la convivenza è possibile, la Babele non è l’incrocio dei popoli, ma l’arroganza dei potenti. Quel crocifisso spezzato nel palazzo indica che Dio è morto anche lì, ma Dio è risorto. È una sconfitta, ma lo Spin Time non è finito