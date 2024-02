È accaduto in via Mariti a Firenze, in un grosso cantiere dove verrà costruito un supermercato. Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco, polizia e i sanitari

Sono morti tre operai nel crollo di un cantiere per la costruzione di un nuovo supermercato Esselunga a Firenze, in via Mariti, nell’area dell’ex Panificio militare. In base a una prima ricostruzione, una trave in cemento avrebbe ceduto e sarebbe poi crollata.

Sono tre gli operai estratti vivi, di cui due feriti gravi, portati all’ospedale di Carreggi. Continuano le ricerche degli altri operai dispersi, al momento sembrerebbero essere due. Sarebbero in tutto otto le persone coinvolte nel crollo. Sul posto, sono arrivate la polizia, la municipale e diverse squadre dei vigili del fuoco, oltre al «sistema di emergenza urgenza sanitaria», fa sapere il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, su X.

