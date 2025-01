Come ogni anno, al via a Roma la commemorazione di Acca Larentia, dove tra il 7 gennaio e l'8 gennaio 1978 furono uccisi tre militanti del Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni. Anche martedì mattina diverse istituzioni hanno portato i propri omaggi.

Presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e il presidente della commissione Cultura Federico Mollicone, tutti e tre esponenti di Fratelli d’Italia.

Durante la cerimonia, presenti anche contestatori: «Viva la rivoluzione italiana, viva la resistenza. M*rde» ha gridato un uomo, che è stato immediatamente identificato dalle forze dell’ordine presenti. Gli agenti in borghese della polizia gli hanno chiesto i documenti appena superato l'incrocio tra via Evandro e largo Orazi e Curiazi, dove si trova la targa commemorativa (rimessa dopo che il Comune l'aveva tolta nei giorno scorsi) di Stefano Recchioni.

«Invece di arrestare i manifestanti per apologia di fascismo, che è anticostituzionale, fanno i controlli a chi si appella alla costituzione. Questa è l'Italia» ha detto l'uomo, abitante del quartiere, mentre gli venivano controllati i documenti. «Ci sono le croci celtiche, si inneggia al fascismo, c'è una lapide con su scritto “I Camerati”. È giustissimo che vengano commemorate delle morti di un periodo in cui c’era la lotta politica armata e tutti i giorni venivano uccise persone da parte di forze politiche di destra e sinistra, ma non è accettabile che questo diventi Predappio, un raduno di neofascisti che fanno il saluto romano e si inneggia pubblicamente al ventennio. È inaccettabile per qualsiasi paese che abbia subìto il fascismo, il nazismo e tutto questo abbia portato a morti, guerre, campi di sterminio e agli orrori che abbiamo visto tutti e che abbiamo studiato. Forse qualcuno non ha studiato».

