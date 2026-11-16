Ai boss piace Revolut. I pm commissariano la banca da 115 miliardi

L’istituto di credito non è indagato ma non «ha vigilato» sulle operazioni sospette di alcuni clienti. Tra loro anche affiliati alla mafia. I pm si sono mossi dopo le prime verifiche su un ex finanziere

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L’inosservanza della normativa antiriciclaggio. E poi l’assenza di controlli come il mancato «avvio di approfondimenti» e il mancato «inoltro» alle autorità preposte «di segnalazioni di operazioni sospette» su affiliati a clan mafiosi, evasori fiscali e truffatori, in grado, così, di movimentare i propri guadagni illeciti, trasferendoli all’estero senza possibilità di tracciamento. La condotta della succursale italiana di Revolut, la banca del gruppo anglosassone e lituano che dal 2015 si è affe