Le tracce sono sette, divise in tre diverse tipologie: due di analisi del testo (uno poetico e l'altro in prosa), tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità. Tra queste ci sono testi di Pavese, Brancati, Furedi, Calabresi, Husmann, Bianucci e il discorso del presidente Saragat. Il messaggio della premier e del ministro Valditara ai maturandi

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Sono iniziati oggi alle 8:30 gli esami di maturità. Sono 527.747 gli studenti che saranno chiamati ad affrontare la prima prova nelle aule. Le tracce sono sette, divise in tre diverse tipologie: due di analisi del testo (uno poetico e l'altro in prosa), tre di testo argomentativo e due temi di attualità.

Le tracce

Secondo quanto riportano le agenzie stampa, per la tipologia A, ovvero l'analisi del testo: per la traccia di poesia, il ministero avrebbe selezionato Cesare Pavese con il componimento “Passerò per piazza di Spagna”. Per quanto riguarda la seconda proposta sempre dell’analisi del testo, quella tradizionalmente incentrata sulla prosa, è stato scelto un testo tratto da “I piaceri” di Vitaliano Brancati.

Sulla Tipologia B1 (testo argomentativo) in ambito storico-politico ci sarebbe il tema dell'Assemblea Costituente, con un testo estrapolato dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat.

Per il testo argomentativo c’è un brano di Piero Bianucci, tratto da "Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire" e un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi "I confini contano. Perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere”. Tra le altre proposte ai maturandi per la prima prova scritta c'è anche un passo del libro “Alzarsi all'alba” di Mario Calabresi. Infine, tra le tracce, c’è anche un articolo della giornalista tedesca Wenke Husmann intitolato “Funziona a meraviglia”.

Il messaggio della premier

Tanti i messaggi da parte del mondo politico. «Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo e portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete». Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video messaggio pubblicato sui social.

«Questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita, nella quale alla fine, al di là di tutto quello che studiate, di tutto quello che imparate, di tutto quello che riuscite ad apprendere da un libro di testo, vale quello che siete in grado di tirare fuori da voi stessi, il valore che siete in grado di dimostrare. Quel valore si chiama determinazione, si chiama disponibilità al sacrificio, si chiama coraggio, si chiama umanità. Tirate fuori questo e non avrete nessun problema, in bocca al lupo», ha aggiunto la premier.

«Forza ragazzi, affrontate l'esame di maturità senza paura. Pensate a un esame che vi valorizza e che vuole esaltare la vostra crescita personale. Tirate fuori i vostri talenti e ognuno di voi ne ha di meravigliosi. Dimostrate di poter prendere dalle discipline quello che ha contribuito a far crescere la vostra persona. Non abbiamo bisogno di persone perfette ma di chi sa ragionare su ciò che si è appreso e anche sui propri errori. Valete molto, evidenziate il vostro valore», è il messaggio invece del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

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