Un gruppo di lavoratori di Alitalia si è radunato a piazza Venezia, a Roma, dando il via a una manifestazione per protestare contro la decisione di Bruxelles di non avviare la newco Italia. L'incontro è iniziato a piazza Santi Apostoli, dove si è tenuto un incontro fra lavoratori Alitalia e la rappresentanza italiana dell'Unione europea che ha dato esito negativo. Successivamente, il gruppo si è spostato a piazza Venezia, dov’è partita la protesta che ha provocato il blocco del traffico. Ci sono stati attimi di tensione, con qualche spintone e calci, come mostra il video dal minuto 2,02 che pubblichiamo, contro un dimostrante. I manifestanti hanno provato a sfondare il cordone.

Tra fischietti, megafoni e bandiere dei sindacati, i lavoratori di Alitalia protestano chiedendo il rilancio della compagnia e «la salvaguardia di tutti i posti di lavoro».

Il segretario della Filt Cgil, Frabrizio Cuscito, ha dichiarato a Repubblica, che «una comunità degna di essere tale aiuta quelli che stanno peggio non chi sta meglio» L'intenzione, ora, come spiegato da Cuscito, è quella di inviare una nuova lettera contenente le richieste dei lavoratori alla rappresentanza italiana dell'Unione europea». «Continueremo a manifestare finché non saranno accolte le nostre richieste a tutela del futuro della compagnia e dei lavoratori», ha concluso.

© Riproduzione riservata