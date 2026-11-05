Allarmi bomba e aerei in tilt. Operazione terrore nei cieli

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«Non so se riuscirò ad atterrare. Sono preoccupatissimo». «Sono fermo a Vienna, nessuno ci dice nulla, forse non ci imbarcheranno». «Il giorno peggiore per prendere un volo». Sui telefoni di chi giovedì si trovava in aeroporto ha viaggiato la paura. Almeno 25 gli allarmi bomba arrivati via mail alle società delle compagnie aree o che gestiscono gli scali. Poche parole per avvisare della presenza di ordigni sugli aerei diretti in Bulgaria, Repubblica Ceca, Italia, Romania, Spagna, Austria e Belgi