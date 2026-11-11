Allarmi bomba e panico, evacuate le scuole. Basta una mail per mandare in tilt l’Italia

Dopo il messaggio delirante evacuazioni a tappeto di ragazzi e bambini. Le forze dell’ordine: «Confusione totale e disorganizzazione». Gli esperti: «Carenza di risorse» per affrontare la “sfida” degli hacker. La strategia in caso di attacco a infrastrutture c’è ma è sulla carta

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C’è chi ha raccontato di essere stato evacuato da scuola intorno alle 13, circa quattro ore dopo l’arrivo della mail sull’allarme bomba che ha paralizzato oltre 6mila istituti scolastici italiani. Chi, ancora, si è chiesto perché alcune classi siano state immediatamente invitate a spostarsi in cortile, mentre altre abbiano continuato a fare lezione. Infine, chi ha spiegato di essere stato fatto rientrare in aula prima ancora che artificieri e vigili giungessero sul posto. Da Milano a Roma, passa