Angelucci fa bingo: l’amico Rocca deve dargli 80 milioni

La sentenza dei giudici amministrativi è una stangata per la Regione Lazio guidata dal meloniano Francesco Rocca. Resta da capire dove verranno reperite le risorse
La Regione Lazio si prepara a sborsare 77,6 milioni di euro a favore del Gruppo San Raffaele, roccaforte sanitaria della famiglia del deputato-editore leghista Antonio Angelucci. A firmare l’assegno sarà la giunta regionale del presidente Francesco Rocca, lo stesso governatore i cui passati rapporti professionali con gli Angelucci sono ormai storia nota. La batosta all’ente arriva per via della recente sentenza del Consiglio di Stato (la n. 5822/2026, pubblicata il 17 luglio 2026) a favore del c