L’Anm evidenzia la legittimità dell’atto del magistrato contestato nell’articolo, adottato nel procedimento Rinascita Scott, essendo il ricorso contro un’ordinanza di sostituzione di una misura cautelare tra le attribuzioni del procuratore. «La procura chiede che Pittelli torni in cella. Non lo molla, lo vuole in ceppi. Vivo o morto», scrive Sansonetti. L’autore racconta poi che la ‘ndrangheta «quando lui iniziò il suo lavoro in Calabria era una piccola associazione criminale, cresceva cresceva, fino a essere considerata, oggi, la mafia più potente del mondo», si legge su Il Riformista.