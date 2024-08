Sì alle bodycam per gli agenti di polizia, no alla cannabis light. Questi i primi risultati della seduta fiume nelle commissioni Giustizia e Affari Costituzionali della Camera per approvare gli emendamenti al ddl sicurezza. Dopo una lunga notte di lavoro le commissioni hanno trovato la quadra per chiudere l’esame del disegno di legge ed è stato approvato l’emendamento per inserire le bodycam per gli agenti di polizia. Da anni associazioni del terzo settore e attivisti chiedevano al governo di introdurre misure simili – tra cui anche i codici identificativi – per tutelare chi è vittima di abusi da parte delle forze dell’ordine.

Immediata la reazione del sottosegretario del ministero dell’Interno Nicola Molteni: «L’approvazione dell'emendamento è uno straordinario risultato dalla portata storica a beneficio degli operatori di sicurezza del nostro paese. Le videocamere, per chi esercita attività di ordine pubblico, controllo del territorio, vigilanza nei siti e luoghi sensibili, a bordo treno e in ambito ferroviario, sono uno strumento di trasparenza, tutela, protezione e deterrenza indispensabile dei nostri servitori dello Stato».

E ha aggiunto: «L'introduzione delle bodycam, unitamente al rafforzamento della tutela legale con il raddoppio dell'anticipazione prevista con un altro emendamento approvato nel pacchetto Sicurezza, rappresentano due importantissimi segnali verso le nostre Forze di Polizia. Un lavoro importante fatto in queste settimane di cui vado fiero e orgoglioso».

«Si tratta di una notizia particolarmente importante in quanto le telecamere sono uno strumento per dare trasparenza all'attività di polizia. Finalmente strumentalizzazioni e false denunce non avranno più terreno fertile, poiché quanto accaduto durante gli interventi di polizia potrà essere verificato dalle registrazioni», lo ha detto il segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), Stefano Paoloni.

Cannabis light

Tra le proposte di modifica approvate anche la stretta sulla cannabis light che, di fatto, la equipara a quella non legale. Secondo le opposizioni l’emendamento mette a rischio migliaia di posti di lavoro, si tratta, commenta Riccardo Magi di un «duro colpo al settore che vede migliaia di occupati e una filiera completamente italiana». Per il segretario di Più Europa «Il governo Meloni ha appena ucciso il settore della cannabis light nel nostro paese: nella seduta fiume di questa notte in commissione alla Camera è stato infatti approvato l'emendamento al ddl sicurezza che equipara la cannabis light a quella con thc. Il governo Meloni, in preda alla furia ideologica, cancella una filiera tutta italiana, 11mila posti di lavoro. E pensano anche di aver fatto la lotta alla droga».

Ritirata invece la proposta della Lega per vietare l'immagine della pianta di canapa per fini pubblicitari.

