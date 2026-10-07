Assalto alla Cgil, confermate in appello le condanne per Fiore e Castellino

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I giudici della prima sezione della Corte d’appello di Roma hanno confermato le condanne emesse nel 2023 dal tribunale capitolino nei confronti degli imputati per l’assalto alla Cgil durante la manifestazione No Green Pass del 9 ottobre 2021. Otto anni e mezzo allo storico leader di Forza Nuova Roberto Fiore e all’ex Nar Luigi Aronica, otto anni e sette mesi per Giuliano Castellino e otto anni e due mesi per Luca Castellini, Lorenzo Franceschi, Salvatore Lubrano e Pamela Testa. Le accuse, a vari