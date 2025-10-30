Il gip di Roma ha disposto il sequestro preventivo del file audio relativo a una conversazione privata tra l’ex ministro e la moglie. Intanto il prossimo 9 febbraio si terrà l'udienza preliminare sul procedimento nato dall'esposto dell’ex numero due del dicastero di via del Collegio romano

C’è una nuova inchiesta a carico di Maria Rosaria Boccia, l’aspirante consulente dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Boccia è indagata in concorso con un giornalista di una testata online campana per l’ipotesi di reato di interferenze illecite nella vita privata.

Nell’ambito di questa indagine, il gip di Roma ha disposto nelle scorse ore il sequestro preventivo del file audio relativo a una conversazione privata tra Sangiuliano e la moglie dai profili social di Boccia e dalla testata online. A eseguire il provvedimento, con la contestuale rimozione del file, sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Roma.

Intanto per Boccia il prossimo 9 febbraio è stata fissata l'udienza preliminare sul procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dalle pm Giulia Guccione e Barbara Trotta, nato dall'esposto presentato dall'ex ministro in cui vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum.

«Ieri sera ho subito l'ennesimo atto aggressivo da parte del sistema. Mi sono stati per la seconda volta sequestrati i messaggi che Sangiuliano mi mandava e le registrazioni delle sue conversazioni che lui mi autorizzava a sentire e registrare dopo avermi chiamato con il suo dispositivo telefonico. Tutto materiale utile per la mia difesa rispetto alla “famiglia” Sangiuliano. Materiale che oggi scotta solo perché l'ex ministro teme la verità», ha affermato l’imprenditrice campana.



