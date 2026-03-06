Springer, proprietario già del tabloid tedesco Bild e di Die Welt, ha avuto la meglio su Dmgt (proprietario del Daily Mail) e ha detto che garantirà «l’indipendenza editoriale» del giornale

Il colosso mediatico tedesco Axel Springer ha annunciato di aver acquistato il gruppo Telegraph, editore del noto giornale conservatore britannico, per 575 milioni di sterline.

Springer, proprietario già del tabloid tedesco Bild della Die Welt e di Politico, ha avuto la meglio su Dmgt proprietario del Daily Mail. Dopo una proposta iniziale, a metà febbraio il governo britannico ha annunciato l’avvio di un’indagine sul processo di vendita in nome dell’«interesse pubblico» e della «necessità di una pluralità sufficiente di opinioni».

Dichiarazioni che hanno di fatto chiuso l’operazione. Nella nota dopo l’acquisto, Springer ha detto che garantirà «l’indipendenza editoriale» del giornale.

Le dichiarazioni del direttore

L’intenzione è di trasformare «l’istituzione del giornalismo britannico di qualità» nel «mezzo di informazione borghese-conservatore più letto e intellettualmente stimolante del mondo anglofono», ha detto il direttore, Mathias Dopfner. «Vediamo un notevole potenziale di crescita per il gruppo», ha aggiunto il direttore, sottolineando la necessità di una «trasformazione attraverso l’intelligenza artificiale».

Axel Springer è stato uno dei primi gruppi media ad annunciare, all’inizio del 2023, la soppressione di posti di lavoro nei suoi quotidiani Bild e Die Welt, con la motivazione che l’intelligenza artificiale poteva ormai sostituire alcune mansioni.

